Гагин: Украина с начала СВО безвозвратно потеряла уже порядка 500 тыс. военных

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на Украине один из сотовых операторов (МТС-Украина) разместил в Сети ролик о том, что «около 400 тыс. адресатов больше никогда не поднимут трубку», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что в видео были представлены силуэты украинских военнослужащих, которые больше никогда не позвонят и не примут звонок. При этом число в 400 тысяч – данные только одного из нескольких сотовых операторов Украины.

Гагин добавил: был момент, когда генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Европарламента на вопрос, правда ли,что на Украине погибли более 500 тыс. военнослужащих, ничего не ответил, но молчанием подтвердил эту цифру.

Гагин отметил, что в этих данных не учтены санитарные потери и пропавшие без вести. По его мнению, у Украины сейчас не столько «кризис призывного ресурса», сколько риск «демографического срыва».

Ранее президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет.