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На тестирование нового бесплатного движка Nau Engine подано более 8 тыс. заявок
За три месяца – с июня по сентябрь – команда нового бесплатного движка Nau Engine получила более 8 тыс. заявок на участие в тестировании от игровых студий, начинающих и действующих специалистов из сферы IT. Часть из них сможет принять участие в закрытом бета-тестировании в конце 2023 года.
Более 70% оставивших заявки заняты в сфере разработки игр – в качестве основной деятельности или дополнительного увлечения. Особый интерес к Nau Engine проявили программисты и геймдизайнеры: их доля среди разместивших заявки на тестирование составила более 75%. Среди самых популярных жанров для разработки игр были названы MMORPG, RPG, гонки, шутеры и песочницы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Движок создается как бесплатный надежный инструмент для разработчиков на базе открытого кода, поэтому важнейшей частью работы над Nau Engine является диалог с сообществом и сбор обратной связи от будущих пользователей. На первом этапе мы ограничим круг тестировщиков, чтобы иметь возможность качественно обработать поступившие комментарии и сфокусироваться на ключевых запросах. Благодарим всех, кто делится своим мнением и выражает желание быть частью процесса разработки», – отметил директор проекта Nau Engine Александр Мясищев.
Nau Engine – бесплатный опенсорсный игровой движок, отличительной чертой которого станет удовлетворение потребностей разработчиков на любом этапе создания и жизни игры. Nau Engine создается по принципу открытого кода и доступен для разработчиков любой квалификации, и может быть использован для проектов под ПК, мобильные платформы и веб. Кроме того, Nau Engine предоставит мощное ядро с удобным редактором, позволит использовать типовые проекты и готовые игровые системы. Движок не только поможет в процессе разработки, но и даст доступ к инструментам для интеграции с платформами и создания метасистем игры – контентных обновлений, сезонов, сообществ, лидербордов.