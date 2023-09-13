За рубежом начали работу подготовительные комитеты к Всемирному фестивалю молодежи-2024

Комитеты играют важную роль в выстраивании таких контактов и привлечении иностранных участников на ВФМ. В их задачи входит отбор иностранных участников, формирование иностранных делегаций, а также популяризация Фестиваля, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Всемирный фестиваль молодежи – это крупнейшее международное молодежное событие, которое состоится в марте 2024 года. Фестиваль объединит 20 000 молодых лидеров со всего земного шара, в том числе и из более 30 стран АТР. Принять участие в мероприятии уже выразили желание представители Австралии, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Республики Корея, США, Таиланда, Японии и многих других государств региона», – сказал координатор международного направления ВФМ–2024 Даниил Бисслингер.

«В Фестивале примут участие представители бизнеса и частного сектора, образования и науки, медиа, спорта, творческих индустрий и культуры. Для молодых людей на Фестивале будут созданы все условия, чтобы они могли познакомиться и установить прочные дружеские и деловые контакты со сверстниками и коллегами, обсудить интересующие их вопросы и обменяться опытом и знаниями. Для этого в программе Всемирного фестиваля молодежи будут предусмотрены дискуссии, лекции, добровольческие акции, соревнования, выставочные программы, мастер-классы и множество других интерактивных и научных мероприятий», – добавил он.

В настоящий момент национальные подготовительные комитеты созданы в Аргентине, Бангладеш, Болгарии, Боливии, Гамбии, Гватемале, Гондурасе, Грузии, Демократической Республике Конго, Доминиканской Республике, Камеруне, Коста-Рике, Египте, Израиле, Ираке, Индонезии, Испании, Италии, Йемене, Катаре, Колумбии, Кот-д'Ивуаре, Либерии, Малайзии, Мексике, Марокко, Омане, Пакистане, Панаме, Парагвае, Перу, Сальвадоре, США, Таджикистане, Уругвае, Чили, Эквадоре, а также в странах Карибского бассейна.

Эксперты также рассказали о ведущей роли Всемирного фестиваля молодежи в налаживании прочных международных связей, обсудили форматы сотрудничества для создания эффективной коммуникации между молодежью России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, поделились опытом лучших практик во взаимодействии с восточными странами по различным направлениям.