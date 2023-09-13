Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек, в груди которого змеи вились, может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.0 комментариев
Путин в честь Ким Чен Ына дал официальный обед
Президент России Владимир Путин в честь лидера КНДР Ким Чен Ына дал официальный обед
Президент России Владимир Путин после завершения переговоров на космодроме Восточный устроил официальный обед в честь лидера КНДР Ким Чен Ына.
Президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет на космодроме Восточный, после чего в честь гостя был дан официальный обед, сообщает ТАСС.
До встречи в формате с глазу на глаз прошли переговоры в официальном формате российского и северокорейского лидеров Владимира Путина и Ким Чен Ына. Они начались в 14.25 по местному времени (8.25 по Москве) и продолжались больше часа.
Отметим, что в ходе предыдущего саммита, прошедшего во Владивостоке в апреле 2019 года, в честь Ким Чен Ына также был устроен прием. Гостей тогда угощали дальневосточными деликатесами и блюдами традиционной русской кухни. В частности, салатом из краба, борщом, пельменями из оленины, хабаровской говядиной и треской.