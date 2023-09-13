В США объяснили, почему российские военные не дрогнут и не побегут

Военные эксперты связали реорганизацию ВВС США с ходом СВО

Военные эксперты Сивков и Бартош считают, что реорганизация ВВС США потребует ответа со стороны России

Tекст: Евгений Поздняков

«США являются основными поставщиками как разведывательной информации, так и военной техники ВСУ. Поэтому за весь период СВО у американцев накопилось достаточно большое количество данных по авиации, анализ которых и навел Пентагон на мысль о необходимости реорганизации ВВС и ВКС», – сказал Константин Сивков, капитан I ранга запаса.

«Скорее всего, командование Штатов пришло к выводу, что проведение воздушно-наступательных операций в том виде, в котором они их планировали ранее, в условиях современных военных действий окажется неэффективным. Соответственно, возникла необходимость качественного пересмотра основных концепций, в рамках которых функционируют воздушные силы страны», – отмечает он.

«Однако столь масштабная реформация непременно приведет к колоссальным изменениям и внутри всей структуры ВВС. Кроме того, американцам потребуется качественно переосмыслить и технические требования к уже имеющимся машинам. Ничего нового в этом плане нет: крупные конфликты всегда приводили к нововведениям в авиации», – считает собеседник.

«Так, на фоне окончания военных действий во Вьетнаме США сумели создать F-16 – истребитель, который максимально точно следовал тенденциям своего времени. Видимо, сегодня пришло время для нового технического витка в этой сфере. Теоретически Вашингтон может потянуть подобную реформацию ВВС – на армейские расходы в Штатах никогда не скупились», – акцентирует Сивков.

«В целом подобные инициативы со стороны Пентагона представляют прямую угрозу для Российской Федерации. Дело в том, что американцы обладают колоссальным массивом данных о действиях наших летчиков в рамках конфликта на Украине. Они получают доступ к ценной информации, которую можно обратить против Москвы», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

«Вполне возможно, что те изменения, которые будут внесены в работу ВВС США, в перспективе десяти лет принесут им плоды и в противостоянии с Россией. В связи с этим нам уже сегодня необходимо тщательно наблюдать за тем, в каком ключе протекает реорганизация», – подчеркивает эксперт.

«Кроме того, нужно работать над качественным улучшением собственных ВКС. Требованием времени является и модернизация нашего авиапарка: его стоит насыщать самолетами пятого поколения. В случае чего противник должен быть встречен нами во всеоружии», – резюмирует Бартош.

Ранее стало известно о решении США провести реорганизацию Военно-воздушных и Воздушно-космических сил. Об этом сообщил министр ВВС страны Фрэнк Кендалл. Он подчеркнул, что к началу следующего года планируется наметить «спектр преобразований», которые оптимизируют ведомство «для конкуренции великих держав».

По его словам, крупные усилия будут направлены не на выявление альтернативных вариантов действий и их анализ, а на «воплощение рекомендаций в жизнь». «Мы не можем терять время», – подчеркнул Кендалл срочность введения изменений.

Министр утонил, что работу будут проводить «пять команд» из состава различных командно-штабных структур ВВС и Космических сил США. Планируется рассмотреть вопросы организации на разных уровнях, включая штаб-квартиру, а также ситуацию с оснащением техникой, поддержанием боеготовности, рекрутированием и удержанием ценного личного состава, тыловым обеспечением, перечислил Кендалл.

Американский министр несколько раз отметил, что рассуждает в первую очередь о соперничестве Вашингтона и Пекина. По его мнению, Китай «готовится к войне, конкретно к войне с Соединенными Штатами». Тем не менее в его докладе также прозвучали и упоминания России. Однако, по словам Кендалла, работа ведомства заключается в том, чтобы «сдержать» конфликт и «быть готовыми, если он случится».

Кроме того, он напомнил о Русско-японской войне 1904-1905 годов и событиях в мире, которые последовали за ней. Министр отметил, что «оперативные тактические поражения», особенно в случае, если это касается растущих и существующих великих держав, «могут иметь крупные стратегические последствия».

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Владимир Зеленский потребовал от США волшебства в воздухе.