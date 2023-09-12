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    Научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс развития беспилотных авиационных систем в России. Потому что речь не только о национальной безопасности, но и о национальном технологическом суверенитете.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинских мужчин ждет судьба парагвайских

    Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Папа Франциск многое понял про СВО раньше других

    Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.

    7 комментариев
    12 сентября 2023, 19:38

    Названы условия, при которых США заставят Зеленского вести переговоры с Москвой

    Политолог Баширов: Готовность Зеленского к переговорам с Москвой зависит от выборов в США и на Украине

    Названы условия, при которых США заставят Зеленского вести переговоры с Москвой
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США толкнут Украину на переговоры с Москвой, если это будет выгодно для предвыборного рейтинга главы Белого дома Джо Байдена. Также ситуацию может изменить пикировка Вашингтона с Владимиром Зеленским, не желающим проводить президентские выборы в следующем году, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее президент России Владимир Путин назвал ряд условий для переговоров с Украиной.

    «Конечно, Зеленский запретов на переговоры сам не издавал, это было прямое указание США. Поэтому американцы разрешат диалог, когда он будет выгоден Штатам, а не Украине. А это зависит от внутриполитической ситуации в США в следующем году, когда обе партии начнут предвыборную президентскую гонку», – сказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

    «Рейтинг Джо Байдена падает, в его адрес звучат претензии из-за гигантских расходов на Украину. Если критика наберет еще большую силу, тогда Зеленский быстро передумает и будто бы самостоятельно разрешит себе вести переговоры. Это даст возможность привести конфликт к деэскалции и свернуть ряд дорогостоящих программ поддержки Украины», – спрогнозировал эксперт.

    «Еще один важный момент касается выборов на Украине. С отказом от проведения выборов в Раду США готовы смириться. Но Вашингтон не допустит отмены выборов президента. Для США предельно важно создать образ легитимного президента Украины. Поэтому Штаты давят на соблюдение электоральных процедур», – добавил собеседник.

    «В общем, если Зеленский попытается противостоять воле США в проведении президентских выборов на Украине, то сильно подорвет отношения с Вашингтоном. США все равно продавят электоральную процедуру. Но тогда мы с вами очень быстро увидим, как Зеленский или тот, кто придет на его место, поменяют свое мнение относительно переговоров с Москвой», – заверил аналитик.

    «Кроме того, в Кремле с марта прошлого года лежит проект договора, который был предложен украинской стороне. Соответственно, сейчас возможно приведение его в действие с актуальными корректировками, учитывая изменившиеся реалии на земле в нашу пользу», – резюмировал политолог.

    Во вторник президент России Владимир Путин участвовал в пленарном заседании восьмого Восточного экономического форума. В ходе ответов на вопросы президент говорил не только об экономике и развитии Дальнего Востока, но и высказался по международной повестке дня и спецоперации на Украине.

    По словам Путина, отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией может стать первым шагом к диалогу. «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным», – сказал глава государства.

    Путин отметил также, что Россия не может прекратить боевые действия, если контрнаступление ведет противник. «Мне со многих сторон те люди, с которыми мы общаемся, которые выступают или хотели бы выступить в качестве посредников, говорят: «А вы готовы на прекращение боевых действий?» Но как же мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы-то что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: «А мы прекращаем». Мы же не троцкисты: «движение – все, конечная цель – ничто». Это плохая теория», – сказал Путин.

    Политолог Евгений Минченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «как только начнутся проблемы для Украины на театре военных действий, тогда и возникнет история с переговорами». Политолог напомнил, что Москва изначально была за переговоры, «еще когда российские войска стояли в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях».

    «Именно Россия инициировала трек переговоров сначала в Белоруссии, а потом в Стамбуле. Путин же показывал договор, который был парафирован украинской стороной, а потом американцы и англичане запретили украинцам подписывать его. В целом, конечно, Россия готова к переговорному процессу», – отметил политолог.

    12 сентября 2023, 15:44
    Румыния назвала переходом красных линий действия Украины на Дунае
    Румыния назвала переходом красных линий действия Украины на Дунае
    @ IMAGO/Eibner/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Румыния будет считать «переходом красных линий» попытку Украины найти альтернативные пути выхода в Черное море и углубление Дунайского канала, заявил министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну.

    Он добавил, что Украина может пользоваться румынским каналом Сулина и альтернатив этому быть не может, передает RT. В то же время Украина стремится найти альтернативные пути для выхода в море и собралась углубить дунайский канал Быстрое для возможности выхода судов в море, передает Sputnik.

    В настоящее время суда загружаются в украинском порту Измаил, вверх по течению через Румынию по Сулинскому каналу попадают в Черное море. Бухарест направил в ЕК письмо с требованием не допустить включения канала Быстрое на территории Украины в официальную транспортную сеть Евросоюза TEN-T.

    Дунай перед выходом в Черное море делится на Килийский рукав (Украина) и Сулинский рукав (Румыния), по которому идет большая часть грузов.

    Ранее в феврале румынский депутат Ана-Мария Гаврилэ напомнила, что углубление украинского канала было запрещено международными нормами более 20 лет назад.

    Напомним, посла Украины в Румынии вызывали в МИД страны, чтобы запросить разрешение Киева на проверку румынскими представителями гидротехнических работ в зоне канала Быстрое.

    Коментарии (21)
    12 сентября 2023, 13:31
    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия при контрнаступлении Украины

    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия во время контрнаступления Украины

    Путин заявил о невозможности прекратить боевые действия при контрнаступлении Украины
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не может прекратить боевые действия, если контрнаступление ведет Украина, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    «Со многих сторон те люди, с которыми мы общаемся, которые выступают или хотели бы выступить в качестве посредников, говорят: «А вы готовы на прекращение боевых действий?» Но как мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы-то что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: «А мы прекращаем». Мы же не троцкисты: «движение – все, конечная цель – ничто». Это плохая теория», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент отметил, что если Киев готов к диалогу, то он должен отменить указ о запрете на переговоры с Россией.

    «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть (киевские власти) отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Вот (госсекретарь США Энтони) Блинкен говорит, что они готовы. Ну, хорошо, указ этот пусть отменят для начала, это первый шаг», – сказал он.

    «Если это искреннее желание – добиться чего-то в ходе переговорного процесса, то пусть делают это, чего же Блинкен-то, пускай украинцы сами скажут, указ отменяют <…> и заявят – они публично сказали, что они не будут вести переговоры, пусть опять скажут публично, что они хотят (их вести). Не вижу я тут ничего такого, что нанесло бы им какой-то имиджевый урон», – подчеркнул Путин.

    При этом Украина несет в ходе наступления большие потери. По словам президента России, власти Украины «хотят, как их толкают их западные кураторы, по максимуму отгрызть» кусок территории.

     «А потом, когда все ресурсы – и людские ресурсы, и по технике, по боеприпасам – будут близки к нулевым значениям, – добиться остановки боевых действий, сказать: «Ну, вот, мы давно говорим, что мы хотим переговоров» – и начать эти переговоры с целью пополнить свои ресурсы и возобновить боеспособность своих вооруженных сил», – сказал Путин. Он отметил, что это могло быть одним из вариантов тактики Украины.

    Ранее Путин заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек.

    Коментарии (32)
    12 сентября 2023, 11:29
    Путин: Запад наступает на те же грабли, что и Советский Союз
    Путин: Запад наступает на те же грабли, что и Советский Союз
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны во главе с Соединенными Штатами наступают на те же грабли, что и Советский Союз во внешней политике, игнорируя тот факт, что нельзя производить что-либо, что идет в противоречие с интересами других народов, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, неправильно делать что-либо в вопросах внешней политики, что вступает в явное противоречие с интересами других народов, а США наступают именно на эти грабли, передает ТАСС.

    Путин затронул этот вопрос в ходе обсуждения на пленарной сессии Восточного экономического форума решения СССР о вводе войск в Чехословакию в 1968 году и в Венгрию в 1956 году.

    «Мы давно уже признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению отношений», – подчеркнул глава государства.

    Также президент добавил, что США давят союзников и партнеров, так как у них нет друзей, они преследуют только свои интересы.

    «Это продолжение известной британской формулы», – резюмировал он.

    Ранее в США заявили об острой необходимости выйти из конфликта с Россией.

    Коментарии (20)
    12 сентября 2023, 12:15
    Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления

    Президент России Путин: Украина потеряла 71,5 тыс. человек с начала контрнаступления

    Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет, поставки нового западного вооружения, в том числе истребителей F-16 Киеву не помогут, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    «Сейчас не будем говорить – провал, не провал, нет результатов, потери есть. Большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава – 71,5 тыс. человек», – заявил Путин, передает ТАСС.

    По его словам, Киев потерял уже 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса, а поставки новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном и истребители F-16, не помогут изменить ситуацию на фронте.

    «Поменяет ли это что-нибудь? Думаю, что нет. Уверен, что нет. Затянет? Да, затягивает. Беспокоит другое – ограничений нет», – отметил российский лидер, напомнив, что недавно США считали военным преступлением использование кассетных боеприпасов.

    «Теперь они сами поставляют кассетные боеприпасы в зону боевых действий на Украине», – отметил Путин.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в начале сентября заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.

    Коментарии (17)
    12 сентября 2023, 11:08
    Путин: Чубайс удрал и прячется

    Путин: Чубайс удрал и прячется из-за опасения возбуждения уголовных дел

    Путин: Чубайс удрал и прячется
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Анатолий Чубайс удрал и прячется, возможно, опасается уголовных дел из-за финансовой дыры в компании Роснано, которую он возглавлял, заявил президент Владимир Путин.

    По словам Путина, работа в Роснано Чубайсу не удалась, передает ТАСС.

    «Анатолий Борисович там зачем-то прячется. Мне показали крупные фотографии из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моша Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю, что он удрал? Там, понимаете, может быть связано еще с тем, что идут сложные процессы в этой структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры», – предположил президент.

    По словам Путина, нет каких-то уголовных дел, преследования, но, возможно, Чубайс опасается, что в конечном итоге это все приведет к их возникновению.

    «Поэтому он в Израиле даже перешел на нелегальное положение. Нафига это ему нужно, я, честно говоря, не понимаю. Чушь какая-то», – добавил глава государства.

    Ранее Анатолий Чубайс опроверг получение постоянного вида на жительство в Израиле.

    Напомним, Чубайс покинул Россию в 2022 году, за прошедший год его замечали в Израиле, Турции, Италии.

    Коментарии (56)
    12 сентября 2023, 02:55
    США решили провести масштабную реорганизацию ВВС

    Пентагон: ВВС США приступают к реорганизации, вызванной конкуренцией великих держав

    США решили провести масштабную реорганизацию ВВС
    @ U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В Соединенных Штатах в связи с нынешней эпохой «конкуренции великих держав» начинается реорганизация военно-воздушных и воздушно-космических сил, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

    Кендалл сообщил, что к началу следующего года планируется наметить «спектр преобразований, которые вновь оптимизируют министерство ВВС для конкуренции великих держав». Крупные усилия, по его словам, будут направлены не на выявление альтернативных вариантов действий и их анализ, а на «воплощение рекомендаций в жизнь». «Мы не можем терять время», – приводит его слова ТАСС.

    Министр утонил, что работу будут проводить «пять команд» из состава различных командно-штабных структур ВВС и Космических сил США. Планируется рассмотреть вопросы организации на разных уровнях, включая штаб-квартиру, а также ситуацию с оснащением техникой, поддержанием боеготовности, рекрутированием и удержанием ценного личного состава, тыловым обеспечением, перечислил Кендалл.

    Американский министр несколько раз отметил, что рассуждает в первую очередь о соперничестве США и Китая, но в своем выступлении несколько раз упомянул и Россию. Китай, заявил он, «готовится к войне». «Конкретно к войне с Соединенными Штатами», – утверждал министр ВВС.

    При этом американская сторона не считает войну неизбежной. «Наша работа заключается в том, чтобы сдержать эту войну и быть готовыми победить, если она случится», – заявил Кендалл.

    Министр напомнил о русско-японской войне 1904–1905 годов и событиях в мире, которые последовали за ней. Кендалл сказал, что «оперативные тактические поражения», особенно в случаях, когда это касается растущих и существующих великих держав, «могут иметь крупные стратегические последствия».

    «Предоставлю вам самим строить умозаключения по поводу того, какими были бы сегодня последствия провала проецирования Америкой силы в западной части Тихого океана», – заключил министр ВВС.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как США усиливают конфронтацию с Китаем.

    Коментарии (21)
    12 сентября 2023, 07:26
    В США предсказали «гарантированный проигрыш» Украины

    Политолог Миршаймер: Россия в любом случае победит на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает слишком большим преимуществом в живой силе и военной технике, особенно артиллерии, а потому она одержит победу на Украине в любом случае, заявил американский политолог Джон Миршаймер.

    Миршаймер в интервью YouTube-каналу The Duran заявил, что украинцы не смогут «победить в долгосрочной перспективе». Также он выразил «серьезные сомнения» в том, что Запад станет продолжать поставки оружия киевскому режиму, передает РИА «Новости».

    Украинцы «гарантированно проиграют» по итогам этого конфликта, выразил уверенность американский политолог, отметив также, что бойцов ВСУ «ведут на бойню».

    Немецкие СМИ писали ранее, что политики и военные на Западе за закрытыми дверьми все чаще пессимистично оценивают перспективы контрнаступления Украины.

    Коментарии (8)
    12 сентября 2023, 08:27
    Путин заявил о перспективности оружия на новых физических принципах

    Президент Владимир Путин: Россия работает над оружием на новых физических принципах

    Путин заявил о перспективности оружия на новых физических принципах
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В ближайшей перспективе оружие на новых физических принципах сможет обеспечивать безопасность любой страны, это хорошо понимают в России, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, перспектива использования такого оружия, к примеру, в сфере обеспечения безопасности, сможет обеспечивать безопасность любой страны в самой ближайшей перспективе, передает РИА «Новости».

    «Прекрасно понимаем и работаем над этим», – подчеркнул глава государства.

    Коментарии (16)
    12 сентября 2023, 07:51
    Путин оценил тенденцию с «возвращенцами» в Россию

    Путин: Тенденция с «возвращенцами» в Россию хорошая

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин считает, что тенденция с «возвращенцами» хорошая. По его мнению, очень важно чувство сопричастности с Родиной.

    «У нас были «лишенцы» в свое время – с легкой подачи некоторых литераторов вошло в оборот. По поводу «возвращенцев» я еще не слышал, но тенденция хорошая, мы это видим», – сказал глава государства на встрече с модераторами сессии Восточного экономического форума, передает ТАСС.

    «Мне очень приятно, что вы и ваши коллеги замечают, как вы сказали, что движуха пошла и Россия сосредотачивается. Это очень важно – чувство сопричастности, понимание того, что происходит, сопричастности со своей Родиной», – подчеркнул Путин.

    «Если кто-то из людей, которые работают в других местах, принимает внутреннее решение – тут может быть только так – вернуться и работать здесь, здесь самоутверждаться, добиваться и работать на свою страну, то это очень здорово», – заметил глава государства.

    Коментарии (19)
    12 сентября 2023, 17:08
    На Украине отказались проводить расследование ракетного удара по Константиновке

    Подоляк заявил, что Киев не будет расследовать удар по Константиновке

    Tекст: Вера Басилая

    Киев не считает необходимым проводить расследование, поскольку его результаты очевидны украинским властям, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    По его словам, Киеву и так все понятно, и нет необходимости подтверждать происхождение всех обломков ракеты, передает ТАСС.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по городу Константиновке в ДНР наносился украинскими военными.

    Эксперты отмечали, что взрыв в Константиновке мог быть результатом прилета пущенной украинскими военными ракеты.

    Коментарии (12)
    12 сентября 2023, 10:15
    Путин оценил ситуацию с курсом рубля
    Путин оценил ситуацию с курсом рубля
    @ Софья Сандурская/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Непреодолимых проблем и сложностей с курсом рубля нет, факторы, которые на него влияют, управляемые, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Конечно, это вопрос, требующий кропотливого исследования Центрального банка и правительства, так называемых финансовых властей. Не думаю, что здесь есть совсем непреодолимые проблемы и сложности, все факторы управляемые», – заявил Путин о ситуации с курсом рубля, передает ТАСС.

    Президент отметил, что резких движений в решении вопросов с нацвалютой никто делать не будет. Он поддержал принятое Банком России решение о повышении ключевой ставки. По его словам, это сдерживает экономику, но при этом снижает инфляцию.


    Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк России не исключает целесообразности повышения ключевой ставки в ходе сентябрьского заседания.

    Коментарии (14)
    12 сентября 2023, 11:17
    Ходаковский: ВСУ активно применяют заградотряды

    Командир батальона «Восток» Ходаковский: ВСУ активно применяют заградотряды

    Ходаковский: ВСУ активно применяют заградотряды
    @ Ignacio Marin/Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Противник начал активно применять психотропные средства для подавления инстинкта самосохранения и использовать заградотряды, сообщил командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    На участке, где сегодня сдавался противник после боевого столкновения, некоторые бойцы ВСУ по какой-то причине остались в лесополосе в серой зоне, видимо, из-за полученных ранений, следует из сообщения в Telegram-канале Ходаковского.

    Российские военные увидели, как «четверо отморозков, абсолютно не скрываясь, идут со стороны противника и добивают своих», возможно, это стало следствием применения психоторопных веществ для подавления инстинкта самосохранения. По словам Ходаковского, российскими командирами была получена рассылка, что противник начал активно применять такие препараты.

    «Увиденное снова возвращает нас к многочисленным разговорам о том, что противник применяет заградотряды из наиболее «свидомых», чтобы держать в повиновении всех насильно мобилизованных», – предположил командир.

    Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что украинские войска формируют заградотряды и расстреливают своих же в спину.

    Коментарии (10)
    12 сентября 2023, 13:41
    Путин прокомментировал преследование Трампа в США

    Президент Владимир Путин: Политика преследования Трампа в США демонстрирует «гнилость» системы страны

    Путин прокомментировал преследование Трампа в США
    @ Fulton County Sheriff's Office/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Александра Юдина

    Преследование экс-президента США Дональда Трампа, который в данный момент претендует на переизбрание, демонстрирует «гнилость» политической системы Штатов, выразил мнение российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, такое поведение в политике США наглядно демонстрирует гнилость американской системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии, передает ТАСС.

    «Происходящее с Трампом – преследование по политическим мотивам политического конкурента, вот что это такое. И делается это на глазах общественности США и всего мира. Они просто обнажили свои внутренние проблемы», – подчеркнул Путин.

    Также глава государства отметил, что президентские выборы в США в следующем году никак не повлияют на американскую политику в целом по отношению к России.

    «Господин Трамп говорит, что за несколько дней решит острые проблемы, в том числе украинский кризис – это не может не радовать, но он сам ввел санкции в отношении России, будучи президентом», – напомнил президент.

    В заключение Путин добавил, что американские власти настроили американское общество в антироссийском ключе, и развернуть этот корабль в другую сторону будет очень сложно.

    Напомним, Трампу предъявили новые обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года в связи со штурмом Капитолия.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать обвинения в адрес Трампа.

    Коментарии (2)
    12 сентября 2023, 10:01
    Путин заявил о строительстве единого транспортного коридора до Владивостока

    Путин заявил о строительстве автомагистралей через Сибирь до Тихого океана

    Tекст: Вера Басилая

    Скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана, будет сформирован единый транспортный коридор, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.

    «Совсем недавно мы открыли участок скоростной автомобильной дороги от Москвы до Арзамаса. К концу тгода трасса дойдет до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени. Мы, безусловно, продолжим масштабный проект: скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток – до Тихого океана», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По словам президента, будет сформирован единый транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока, который послужит основой для развития туризма, связи логистических, аграрных и производственных центров.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 марта 2024 года подготовить план по развитию и модернизации авиаперевозок на Дальнем Востоке.

    Коментарии (22)
    12 сентября 2023, 13:29
    Путин: Только будущие поколения смогут оценить то, что мы делали
    Путин: Только будущие поколения смогут оценить то, что мы делали
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Будущие поколения смогут оценить действия российского руководства, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя новый учебник по истории в школах страны.

    «Только будущие поколения могут оценить то, что мы делали. Знаете, вспоминая, что князь Потемкин написал когда-то Екатерине Второй, когда речь шла о присоединении Крыма, я не смогу воспроизвести дословно эту цитату, но смысл передать смогу. Написал он следующее: пройдет время, и будущие поколения поставят нам в вину то, что вы могли присоединить Крым и не сделали этого, и вам будет стыдно», – сказал президент, передает ТАСС.

    Он отметил, что интересы государства превыше всего, и руководство страны действует, исходя из этих соображений, ставит это во главу угла.

    Напомним, глава Минпросвещения Сергей Кравцов указывал, что обновленный учебник по истории для 11-х классов с разделом про СВО получили все школы в России.

    В учебнике говорится о причинах СВО, о вхождении в состав страны новых регионов.

    Политолог Александр Асафов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что новые учебники истории для 10–11-х классов дают школьникам понимание о едином ценностном фундаменте России.

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