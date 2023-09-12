Минченко разъяснил условия Путина по переговорам с Украиной

Минченко выделил ключевые заявления Путина на ВЭФ

Tекст: Андрей Резчиков

«Президент явно в хорошей физической и психологической форме, много шутил, был уверен в себе. Он выглядел как человек, у которого есть планы и который считает, что эти планы успешно реализуются», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», директор Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО МИД России.

Эксперт объяснил слова президента о ситуации с переговорами с Украиной. «Как только начнутся проблемы для Украины на театре военных действий, тогда и возникнет история с переговорами, как это было уже дважды в 2014 и 2015 годах. То есть пока не будет военного поражения, не будет готовности к переговорам», – пояснил собеседник.

Политолог напомнил, что Москва изначально была за переговоры, «еще когда российские войска стояли в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях». «Именно Россия инициировала трек переговоров сначала в Белоруссии, а потом в Стамбуле. Путин же показывал договор, который был парафирован украинской стороной, а потом американцы и англичане запретили украинцам подписывать его. В целом, конечно, Россия готова к переговорному процессу», – отметил политолог.

Что касается российско-китайских отношений и отказа от создания союза, то эта позиция России совпадает с «принципиальной стратегической линией внешней политики КНР – отказ от блокового мышления, создания каких-либо блоков». «Могут быть коалиции, договоренности, но создание военных блоков противоречит всей философии китайской внешней политики», – подчеркнул Минченко.

Кроме того, эксперт отметил слова президента по поводу уехавших из страны россиян. «Те люди, которые уехали, испугавшись мобилизации или из-за эстетических разногласий с властью, но не делали резких высказываний, могут вернуться. Они уже возвращаются. Я знаю много таких людей. Но есть те, кто, находясь за рубежом, совершили уголовное преступление, и их, конечно же, ждут здесь с распростертыми объятиями гостеприимные двери следственных изоляторов. Именно поэтому они сами не захотят возвращаться», – считает Минченко.

Во вторник президент России Владимир Путин участвовал в пленарном заседании восьмого Восточного экономического форума. В ходе ответов на вопросы президент говорил не только об экономике и развитии Дальнего Востока, но и высказался по международной повестке дня и спецоперации на Украине.

По словам Путина, отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией может стать первым шагом к диалогу. «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным», – сказал глава государства.

Путин отметил также, что Россия не может прекратить боевые действия, если контрнаступление ведет противник. «Мне со многих сторон те люди, с которыми мы общаемся, которые выступают или хотели бы выступить в качестве посредников, говорят: «А вы готовы на прекращение боевых действий?» Но как же мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы-то что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: «А мы прекращаем». Мы же не троцкисты: «движение – все, конечная цель – ничто». Это плохая теория», – сказал Путин.

Говоря об отношениях с Китаем, Путин подчеркнул, что Россия и КНР не создают военных союзов и дружат не против кого-то, а в интересах своих народов. «У нас с Китаем действительно сложились удивительные отношения в сфере международной безопасности и согласования позиций. Мы действуем в интересах друг друга, стараемся прислушиваться друг к другу по очень многим важнейшим направлениям. На правительственном уровне, уровне глав государств, министерском уровне, по линии органов безопасности и военных органов», – сказал президент.

Кроме того, уехавшим за границу деятелям культуры лучше заниматься своим делом там, чем «капать на мозги» российским гражданам и продвигать нетрадиционные ценности, заявил президент. «Если талантливый человек, который мог бы здесь что-то сделать, уехал, наверное, что-то мы потеряли. Но, с другой стороны, честно скажу, может, лучше он пусть тогда и делает там, за границей, интересы которой он хочет обслуживать, чем здесь будет капать на мозги миллионам наших граждан и продвигать какие-то нетрадиционные ценности», – отметил Путин.

Глава государства заверил, что никто для уехавших из России граждан не закрывал дорогу назад, но человек должен иметь чувство совести в отношении страны, которая ему все дала, где он получил образование, стал успешным в чем-то.

«Можно встать на позицию наших геополитических противников, подыгрывать им и тем самым наносить ущерб своей стране, а можно вести себя по-другому. Здесь много нюансов. Человек сам внутренне определяет для себя – он кто такой, у него есть чувство национального самосознания или он вообще хочет мимикрировать и чувствовать себя уже не русским человеком, не рожденным в Советском Союзе, а кем-то другим», – подчеркнул Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для россиян, которые стали врагами страны, вряд ли найдется место на родине.