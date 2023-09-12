«Круг добра» передал в НМИЦ оториноларингологии ФМБА имплантат наружного уха

В скором времени панируется провести операцию по установке имплантата, для учреждения также закупят еще десять имплантатов, сказал Ткаченко. Его слова приводятся на сайте организации.

Установки медизделий ожидают дети из Татарстана и Чувашии, ХМАО, Брянской, Белгородской, Нижегородской, Тамбовской, Московской и Амурской областей, сказал Ткаченко на круглом столе комиссии ОП России по здравоохранению.

«Это очень важная работа. Дефекты ушных раковин сопровождаются не только нарушениями слуха, но и приводят к задержке психо-речевого развития ребенка. Фонд взял на себя такие обязательства, и мы по запросам врачей будем такие изделия приобретать», – указал он.

В 2023 году в перечень медицинских изделий, закупаемых фондом «Круг добра», вошли имплантаты наружного уха для хирургического лечения детей с врожденными и приобретенными дефектами ушной раковины.

Медицинские изделия устанавливают хирургическим путем детям с врожденными и приобретенными дефектами ушной раковины. Это группа патологий, которая характеризуется деформацией, недоразвитием либо отсутствием всей раковины или ее частей. Все виды дефектов ушных раковин разделяются на врожденные (в результате нарушения эмбрионального развития мезенхимальной ткани) и приобретенные (в результате травм, хирургических вмешательств в области головы). Практически всегда дефекты ушных раковин сопровождаются нарушением слуха, что в дальнейшем проводит к задержке психо-речевого развития ребенка.

В настоящий момент основным методом хирургической коррекции является протезирование наружного уха с использованием силиконовых имплантатов или аутотканей пациента. До включения имплантатов в перечень для закупок фонда, пациентам устанавливали имплантаты за их счет или же на эти цели велись благотворительные сборы.

Директор НМИЦ оториноларингологии ФМБА России и председатель попечительского совета фонда Николай Дайхес отметил, что «Круг добра» в последнее время проделал большой объем работы.

«В этом году совместно с Национальным медицинским исследовательским центром оториноларингологии активно прорабатывался вопрос о возможности приобретения имплантатов наружного уха для детей с отсутствующей ушной раковиной – после тщательного изучения материалов экспертным советом было принято решение о целесообразности включения данной нозологии в перечень фонда, таким образом, на сегодняшний день лечение детей с данной патологией стало полностью бесплатным», – сказал он.