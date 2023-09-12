Хуснуллин: Следующий участок трассы М-12 в Чувашии планируется открыть в ноябре

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, следующий участок планируется открыть в ноябре, в основном он идет по территории Чувашии, а уже 20 декабря будет запущена вся трасса, что составляет еще дополнительно 150 км, передает ТАСС.

Хуснуллин рассказал также, что порядка 500 млрд рублей потребуется до 2030 года на расширение и увеличение пропускной способности транспортного коридора «Россия» от Петербурга до Владивостока.

По его словам, трасса от Санкт-Петербурга до Владивостока требует поэтапного улучшения посредством строительства обходов городов и новых участков дорог, а также за счет расширения уже существующих. Так, от Башкирии до Пермского края и Екатеринбурга строится новый участок протяженностью 300 километров, в 2024 году запланировано строительство обхода города Кемерово.

«По факту трасса от Санкт-Петербурга до Владивостока – существующая. Мы сейчас занимаемся ее реконструкцией, расширением. Первая часть – это обходы городов, потому что когда транспорт заходит в города, жителям создаются неудобства, а транспорт сильно теряет скорость прохождения», – отметил вице-премьер.

Ранее Хуснуллин рассказал, что готовность федеральной трассы М-12 («Восток») от Арзамаса до Казани составляет выше 80%. Он отметил, что работы на этом участке трассы идут по такому графику, который позволит в конце декабря запустить движение до Казани.