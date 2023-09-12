Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.0 комментариев
Путин поручил упростить получение гражданства для прошедших обучение в России
Президент Владимир Путин: Необходимо разбюрократить процедуру получения гражданства для обучавшихся в России специалистов
Важно продумать, каким образом «разбюрократить» процедуру получения российского гражданства в упрощенном порядке для прошедших обучение в России специалистов, заявил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, нуждающиеся в этом люди – контингент со средним специальным или высшим образованием – будет востребован в стране, а сама Россия заинтересована в таких специалистах, передает РИА «Новости».
«Определенные решения по упрощению получения ими гражданства уже приняты», – заверил глава государства.
Путин подчеркнул, что эти люди получили образование в России, изучили язык, вошли в среду.
Президент призвал усовершенствовать процедуру получения ими гражданства, подумать над «разбюрокрачиванием», включая засчет времени обучения в те сроки, которые необходимы для получения гражданства.
«Эти люди нужны для экономики России», – отметил он.
При этом Путин добавил, что вопрос упрощенного получения гражданства касается основной массы трудовых мигрантов, где нужно учесть много вопросов, в частности, адаптации людей к жизни в России, уважения нашей культуры и традиций.