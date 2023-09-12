Путин поручил упростить получение гражданства для прошедших обучение в России

Президент Владимир Путин: Необходимо разбюрократить процедуру получения гражданства для обучавшихся в России специалистов

Tекст: Александра Юдина

По его словам, нуждающиеся в этом люди – контингент со средним специальным или высшим образованием – будет востребован в стране, а сама Россия заинтересована в таких специалистах, передает РИА «Новости».

«Определенные решения по упрощению получения ими гражданства уже приняты», – заверил глава государства.

Путин подчеркнул, что эти люди получили образование в России, изучили язык, вошли в среду.

Президент призвал усовершенствовать процедуру получения ими гражданства, подумать над «разбюрокрачиванием», включая засчет времени обучения в те сроки, которые необходимы для получения гражданства.

«Эти люди нужны для экономики России», – отметил он.

При этом Путин добавил, что вопрос упрощенного получения гражданства касается основной массы трудовых мигрантов, где нужно учесть много вопросов, в частности, адаптации людей к жизни в России, уважения нашей культуры и традиций.