Песков сообщил детали предстоящих переговоров Путина с лидером КНДР

Песков: Переговоры Путина с Ким Чен Ыном на Дальнем Востоке затронут в том числе чувствительные области

Tекст: Ольга Никитина

Песков рассказал, что вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, будут обсуждаться главами государств в первую очередь.

Кроме того, состоится насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом. «Это представляет интерес и для Путина, и для нашего гостя из Пхеньяна», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

Говоря о сотрудничестве между Россией и КНДР в культурной области, Песков напомнил, что российский военный ансамбль Александрова недавно «блистательно выступил в Пхеньяне».

«Разумеется, будучи соседями, наши страны реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, кои не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования. Но это вполне естественно для соседних государств», – добавил представитель Кремля.

Песков сообщил, что российская сторона при необходимости готова обсуждать с КНДР санкции, введенные Советом Безопасности ООН.

Отвечая на вопрос о предостережениях с американской стороны в адрес Северной Кореи по поводу продажи оружия России, представитель Кремля отметил, что Москву не интересуют предостережения из Вашингтона в контексте переговоров с КНДР. «Именно на интересы наших двух стран мы будем ориентироваться», – сказал он.

Песков сообщил, что переговоры двух лидеров состоятся на днях. При этом пресс-конференции по итогам встречи не планируется. Место переговоров не раскрывается, встреча пройдет на Дальнем Востоке, сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын в воскресенье во второй половине дня выехал на спецпоезде из Пхеньяна, направившись с визитом в Россию.