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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Спор с Ереваном ставит под вопрос политику России с соседями

    Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.

    18 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Ограничив въезд русским, Европа признала свое поражение

    У европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.

    22 комментария
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Чужих покойников не замечают

    Можно убить словом – второй раз убить, после физической смерти. А можно и молчанием. Когда открываешь ленту, а там ни одного упоминания о смерти талантливого человека, честно трудившегося во благо России. Почему? Потому что не свой.

    18 комментариев
    12 сентября 2023, 06:04

    Песков сообщил детали предстоящих переговоров Путина с лидером КНДР

    Песков: Переговоры Путина с Ким Чен Ыном на Дальнем Востоке затронут в том числе чувствительные области

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын в ходе переговоров, которые пройдут на Дальнем Востоке, обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, в том числе чувствительных, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков рассказал, что вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, будут обсуждаться главами государств в первую очередь.

    Кроме того, состоится насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом. «Это представляет интерес и для Путина, и для нашего гостя из Пхеньяна», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

    Говоря о сотрудничестве между Россией и КНДР в культурной области, Песков напомнил, что российский военный ансамбль Александрова недавно «блистательно выступил в Пхеньяне».

    «Разумеется, будучи соседями, наши страны реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, кои не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования. Но это вполне естественно для соседних государств», – добавил представитель Кремля.

    Песков сообщил, что российская сторона при необходимости готова обсуждать с КНДР санкции, введенные Советом Безопасности ООН.

    Отвечая на вопрос о предостережениях с американской стороны в адрес Северной Кореи по поводу продажи оружия России, представитель Кремля отметил, что Москву не интересуют предостережения из Вашингтона в контексте переговоров с КНДР. «Именно на интересы наших двух стран мы будем ориентироваться», – сказал он.

    Песков сообщил, что переговоры двух лидеров состоятся на днях. При этом пресс-конференции по итогам встречи не планируется. Место переговоров не раскрывается, встреча пройдет на Дальнем Востоке, сказал пресс-секретарь российского лидера.

    Ранее стало известно, что Ким Чен Ын в воскресенье во второй половине дня выехал на спецпоезде из Пхеньяна, направившись с визитом в Россию.

    11 сентября 2023, 12:28
    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае визита на саммит G20

    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае его визита на саммит G20

    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае визита на саммит G20
    @ Eraldo Peres/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопрос ареста президента России Владимира Путина в случае его визита на саммит G20 в Бразилии в 2024 году будет рассматривать суд страны с учетом ордера Международного уголовного суда (МУС), сообщил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва, передает Reuters.

    Принятие решения об аресте российского лидера находится в полномочиях судебной власти, а не правительства Бразилии, уточнил Лула да Силва, передает ТАСС.

    При этом, по данным агентства, президент поставил под сомнение членство Бразилии в МУС. Он обратил внимание, что ни Россия, ни Китай, ни США членами организации не являются. Лула да Сильва считает, что такие соглашения наносят вред развивающимся странам.

    Напомним, МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей».

    В Кремле неоднократно сообщали, что Россия не признает юрисдикцию МУС и любые его решения являются для Москвы ничтожными с точки зрения права.

    Коментарии (17)
    11 сентября 2023, 19:51
    Песков рассказал о теме переговоров Путина и Ким Чен Ына

    Песков: Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться на днях

    Песков рассказал о теме переговоров Путина и Ким Чен Ына
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти на днях, состоятся переговоры двух делегаций, после чего лидеры стран при необходимости продолжат общение в формате один на один, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Как сообщил представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, встреча может состояться на днях. Пресс-секретарь президента уточнил, что это будет полноформатный визит – состоятся переговоры двух делегаций и после этого лидеры стран при необходимости продолжат свое общение в формате один на один. Песков также добавил, что планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи. Отвечая на вопрос о том, какие вопросы будут ключевыми на встрече, пресс-секретарь главы государства сказал, что в первую очередь двусторонние отношения, передает ТАСС.

    Ранее в понедельник Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию. Перед этим южнокорейские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын отправился на переговоры с Путиным.

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    11 сентября 2023, 15:21
    Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 10 городам
    Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 10 городам
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России еще 10 населенных пунктов получили звание «Город трудовой доблести» по указу президента Владимира Путина.

    Глава государства присвоил звание Владимиру, Воткинску (Удмуртия), Находке (Приморский край), Новомосковску (Тульская область), Подольску (Московская область), Прокопьевску (Кемеровская область), Рязани, Рубцовску (Алтайский край), Улан-Удэ и Ханты-Мансийску, передает ТАСС.

    Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

    Звание «Город трудовой доблести» было учреждено в 2020 году. Ранее им были удостоены 53 населенных пункта. Звание присваивается российскому городу, жители которого внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, отметившись трудовыми подвигами в тылу, обеспечив бесперебойное производство продукции на предприятиях.

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    11 сентября 2023, 14:14
    Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию
    Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом по приглашению президента России Владимира Путина, сообщили в Кремле.

    Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын посетит Россию с официальным визитом Россию по приглашению Владимира Путина, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея намерена продолжать свое сотрудничество с российской стороной в военной сфере. В конце июля КНДР посетил министр обороны России Сергей Шойгу.

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    11 сентября 2023, 18:14
    Эксперт: Северная Корея ценна для России как боеспособный союзник в АТР

    Кореевед Асмолов рассказал о важности сближения России и КНДР

    Эксперт: Северная Корея ценна для России как боеспособный союзник в АТР
    @ Александр Сафронов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Налаживание отношений с КНДР – важная, но непростая задача. В рамках диалога с Пхеньяном нужно учитывать санкционные решения СБ ООН и мнение Сеула, однако сближение двух стран сегодня важно как никогда раньше. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал кореевед Константин Асмолов. Ранее в Кремле анонсировали визит председателя КНДР Ким Чен Ына в Россию.

    «В настоящий момент КНДР и Россия пребывают в достаточно сложной, но вместе с тем в перспективной и интересной ситуации. С одной стороны, Пхеньян стал актором, который активно и открыто поддерживает действия Москвы на территории Украины. Это важный фактор в рамках двустороннего диалога, который наделяет наши отношения большим потенциалом», – сказал Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН.

    «В то же время Россия долгое время поддерживала санкции СБ ООН, предпринимаемые в отношении Северной Кореи. Сегодня это накладывает некоторую тень на возможности развития сотрудничества. Например, при наращивании торговли могут возникнуть серьезные юридические сложности», – подчеркивает собеседник.

    «Этим и объясняется трудность достижения конкретных результатов в рамках встреч лидеров России и КНДР. Напомню, что визит Сергея Шойгу в Пхеньян завершился без подписания каких-либо документов и публичного оглашения принятых решений. Но тот факт, что руководители и политики двух стран все чаще говорят с глазу на глаз – уже является важным прорывом», – считает эксперт.

    «Интенсификация связей с Северной Кореей позволит создать полноценный треугольник Москва-Пекин-Пхеньян, что станет своеобразным ответом на развитие треугольника Вашингтон-Токио-Сеул. Соперничество великих держав в азиатском регионе постепенно обостряется, и в этой связи ценность боеспособного союзника в АТР повышается», – отмечает Асмолов.

    «Разумеется, США не понравится сближение России и Северной Кореи. Скорее всего, сетования по этому вопросу займут свое место в риторике американских политиков, однако особого внимания обращать на это не нужно. Штаты в любом случае будут наращивать санкционное давление на обе страны, и встреча Путина с Ким Чен Ыном ситуацию не усугубит», – уточняет он.

    Однако, по мнению эксперта, Москве нельзя забывать и про опасность ухудшения диалога с Сеулом. «Руководство Республики Корея (РК) всегда очень чувствительно относилось к отношениям России с КНДР. И в случае их улучшения значимость нашей страны для Сеула только возрастет, возникнет и повод для беспокойства относительно появления у Севера еще одного мощного союзника», – отмечает Асмолов в публикации для журнала «России в глобальной политике».

    Ранее в России анонсировали визит председателя КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Отмечается, что глава государства посетит РФ по личному приглашению президента Владимира Путина. До этого на телеканале YTN заявили, что лидер Северной Кореи прибудет на встречу с Владимиром Путиным уже на этой неделе.

    Подчеркивается, что Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на поезде 11 сентября. По информации СМИ, он должен встретиться с президентом России, однако их разговор будет проходить за рамками проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ).

    В августе глава КНДР заявил, что страна намерена развивать сотрудничество с российской стороной в военной сфере. Напомним, в июле министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Пхеньян. В ходе поездки он обменялся с главой Северной Кореи мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.

    Кроме того, он встретился с главой военного ведомства КНДР – Кан Сун Намом. Беседа прошла в конструктивном и положительном тоне. Шойгу выразил намерение последовательно развивать двусторонние связи между государствами. Также министр обороны РФ возглавил российскую делегацию на параде по случаю 70-летия подписания перемирия в корейской войне.

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    11 сентября 2023, 16:56
    Путин подписал указ о компенсации военной пенсии участникам СВО
    Путин подписал указ о компенсации военной пенсии участникам СВО
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в специальной военной операции (СВО), будут получать полную компенсацию пенсии за выслугу лет, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Своим указом, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, президент распорядился установить военнослужащим, которые заключили в период проведения специальной военной операции (СВО) контракт о прохождении военной службы, и гражданам России, которые призваны на военную службу по мобилизации в вооруженные силы, являвшимся получателями пенсии за выслугу лет, дополнительную к денежному довольствию (денежному содержанию) ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты.

    Напомним, в прошлый вторник руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал не соответствующим действительности распространившийся в Сети «приказ Минобороны России» о проведении дополнительной мобилизации.

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    12 сентября 2023, 05:41
    Песков: У Путина сейчас нет потребности встречаться с лидерами Запада
    Песков: У Путина сейчас нет потребности встречаться с лидерами Запада
    @ Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин сейчас не испытывает потребности во встречах с лидерами западных государств, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что подобные встречи «не могут добавить ничего конструктивного к нашей повестке дня». «Мы исходим прежде всего из суждений этих представителей государств коллективного Запада, из их заявлений», – приводит его слова ТАСС.

    При этом Песков подчеркнул, что международный график Путина «весьма и весьма активный». Речь идет о направлениях, которые отвечают российским интересам и являются конструктивными, отметил он.

    «Когда придет время встречаться с упомянутыми джентльменами, это будет обязательно сделано», – подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

    Также Песков сказал, что многие иностранные лидеры уже побывали на ВЭФ, и принимать участие в этом форуме каждый год они не имеют возможности. Некоторые же, по словам представителя Кремля, планируют сделать это в будущем. Он отметил, что в азиатском регионе в последние дни проходили многие мероприятия на высшем уровне, что, совпав с форумом, внесло свои корректировки в уровень представительства на ВЭФ.

    Вместе с тем, заключил Песков, «это никоим образом не влияет на содержательную сторону этого форума, напротив, с каждым годом повестка дня становится все более насыщенной».

    Путин во вторник выступит на пленарном заседании ВЭФ. Вместе с российским лидером в пленарке примет участие вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. До этого президент России проведет с ней отдельную встречу. Кроме того, у Путина на полях форума будет и ряд других двусторонних контактов с главами иностранных делегаций, в том числе с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.

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    11 сентября 2023, 13:14
    В Европе обвинили Россию в «подталкивании» ЕС к поглощению новых государств

    Politico: Решение президента России Путина о присоединении новых регионов вынудило ЕС расширяться

    Tекст: Антон Никитин

    Евросоюз вынужден расширяться из-за решения президента России Владимира Путина о присоединении новых регионов, но «историческое стремление» к расширению несет для ЕС определенные риски, так как оно спровоцирует многолетнее противостояние между странами сообщества, говорится в материале Politico.

    Издание напомнило о планах по привлечению в Евросоюз до восьми новых стран, отметив при этом, что «историческое стремление к расширению несет в себе определенные риски для ЕС», так как присоединение новых государств, в том числе и сельскохозяйственной Украины, открывает целый ящик Пандоры, передает RT.

    Авторы материала отмечают необходимость масштабных внутренних реформ, что спровоцирует многолетнее противостояние между странами, ранее вошедшими в сообщество. В публикации говорится, что дебаты между европейскими столицами, скорее всего, будут ожесточенными, поскольку чиновники взвешивают «пригодность» кандидатов.

    В минувшую пятницу глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что будущее Украины связано не только с Евросоюзом, но и с НАТО. Напомним, 1 сентября стало известно, что Еврокомиссия намерена представить в октябре план по расширению Евросоюза.

    В конце августа глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюзу нужно готовиться к принятию в сообщество еще десяти государств.

    Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

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    11 сентября 2023, 14:19
    Песков опроверг слова Блинкена о «неготовности» Путина к переговорам с Украиной

    Песков: Слова Блинкена о «неготовности» Путина к переговорам с Украиной не соответствуют действительности

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о неготовности российского президента Владимира Путина к переговорам по украинской теме не соответствует действительности, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Блинкен утверждал, что киевский режим якобы готов к переговорам, но у Путина «такой готовности нет», но это не соответствует действительности, сказал Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отмечал, что Москва прилагала усилия, чтобы в марте 2022 года появился мирный план, и не российская сторона тогда ушла из-за стола переговоров.

    Песков добавил, что Путин говорит о готовности к подобным переговорам.

    Ранее сенатор Константин Долгов, говоря о заявлении Блинкена о якобы отсутствии у России интереса к мирным переговорам, отметил, что это высказывание – демагогия.

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    11 сентября 2023, 15:59
    Путин дал старт работе золотоизвлекательного предприятия в Магаданской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил работу новой золотоизвлекательной фабрики в Магаданской области

    Это уже вторая золотоизвлекательная фабрика золоторудной компании «Павлик» в Магаданской области, передает РИА «Новости».

    У производства также есть вспомогательная инфраструктура, на предприятии начали применять уникальную технологию, дающую возможность эффективно добывать золото из упорных углистых руд.

    Первая очередь месторождения Павлик была введена в 2015 году. В 2022 году там произвели 7,2 тонн золота. При выходе на проектную мощность второй очереди производство должно дойти до 13 тонн в год. Это значит, что за этот срок там должны перерабатывать до 12 млн тонн руды в год.

    В проект инвестировали свыше 32,5 млрд рублей, всего он обеспечивает 2,2 тыс. рабочих мест.

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    12 сентября 2023, 01:05
    Ким Чен Ын на спецпоезде выехал в Россию

    «Голос Кореи»: Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на спецпоезде и направляется в Россию

    Ким Чен Ын на спецпоезде выехал в Россию
    @ VNA/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын в воскресенье во второй половине дня выехал на спецпоезде из Пхеньяна, направившись с визитом в Россию, сообщила радиостанция республики «Голос Кореи».

    В поездке, как сказано в сообщении, его будут сопровождать высокопоставленные представители партии, правительства и ВС страны, передает ТАСС.

    Ким Чен Ына, судя по опубликованным снимкам, в поездке в Россию сопровождают зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Ли Бен Чхоль и начальник отдела военного управления ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон.

    В Кремле сообщали, что встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти на днях. Главной темой переговоров станут двусторонние отношения.

    Как отмечал кореевед Константин Асмолов, КНДР ценна для России как боеспособный союзник в АТР.

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    11 сентября 2023, 13:29
    Песков анонсировал важные заявления Путина на ВЭФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) намерен сделать важные заявления, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент в ходе пленарной сессии форума намерен сделать много важных заявлений, заявил Песков «Известиям».

    Он также оценит достижения в развитии Дальнего Востока за прошедший год и за десятилетие, отметил представитель Кремля в эфире телеканала РБК, передает ТАСС.

    Модерировать пленарную сессию ВЭФ будет журналист и управляющий директор канала РБК Илья Доронов, он также модерировал сессию в 2022 году, указал Песков.

    До этого Песков указывал, что Путин в рамках ВЭФ запустит несколько предприятий на Дальнем Востоке.

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    11 сентября 2023, 15:36
    Эрдоган планирует обсудить с Путиным увеличение поставок зерна в Африку

    Президент Турции Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным увеличение поставок зерна в бедные страны Африки

    Эрдоган планирует обсудить с Путиным увеличение поставок зерна в Африку
    @ Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Турции Тайип Эрдоган по возвращении с саммита G20 в Индии сообщил, что рассчитывает в скором времени обсудить с российским лидером Владимиром Путиным перспективу увеличения поставок продовольствия в бедные страны Африки.

    Эрдоган заявил, что ранее было отгружено 33 млн тонн отдельных видов зерна. Он не уточнил, о чем идет речь. По словам президента Турции, Анкара предложила увеличить эти объемы, чтобы оказать помощь наименее развитым странам Африки, передает ТАСС.

    По версии Эрдогана, глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров в Индии предложил обсудить это с президентом Владимиром Путиным. Эрдоган заявил, что еще раз обсудит этот вопрос с Путиным по телефону. Он выразил мнение, что было бы полезно облегчить помощь наименее развитым странам Африки, увеличив эти объемы. Эрдоган заявил в эфире телеканал TRT, что Турция «продолжит искать решения для возобновления работы зернового коридора».

    Ранее в МИД заявили, что Турция и Катар позитивно отреагировали на проект России по поставке 1 млн тонн российского зерна в беднейшие страны. При этом Евросовет раскритиковал бесплатные поставки российского зерна в Африку. Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что в Вашингтоне «никак не придут в себя» от мысли о безвозмездной помощи России Африке.

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    11 сентября 2023, 12:50
    Песков ответил на вопрос о планах Путина на президентские выборы – 2024

    Песков: Путин еще не заявлял о намерении выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году

    Tекст: Антон Никитин

    Российский лидер Владимир Путин еще не заявлял о намерении выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году, но на нынешнем этапе в нашей стране реальную конкуренцию ему никто составить не может, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью РБК.

    «Если говорить о тех, кто будет составлять конкуренцию президенту на грядущих выборах, то, во-первых, давайте так: президент еще не заявлял о том, что будет выдвигать свою кандидатуру. Но если мы предположим, что он все-таки выдвинет свою кандидатуру, очевидно, наверное, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе никто составить не может», – приводит ТАСС ответ представителя Кремля на соответствующий вопрос.

    Песков отметил, что «выборы, которые закончились вчера, и результаты этих выборов, наверное, наиболее красочно подтвердили абсолютную консолидацию общества вокруг руководства страны». Представитель Кремля указал, что «тот уровень поддержки, который получили действующие главы регионов [от избирателей в ходе выборов], свидетельствует о том, что и президент фактически пользуется этой поддержкой».

    Пресс-секретарь главы государства также обратил внимание, что подавляющее большинство избранных губернаторов – «те, кто получил поддержку президента». «Поэтому президент пользуется абсолютной поддержкой населения. Это и большие возможности, и большая ответственность», – подытожил Песков.

    Он также отметил, что смысловое наполнение кампании перед президентскими выборами 2024 года будет формироваться как внешней, так и внутренней повесткой. «Смыслы диктует повестка дня, смыслы диктует наше окружение в мире, смыслы диктуют наши задачи, которые мы ставим перед собой в плане развития. И смыслы диктует, наверное, нынешний этап развития нашего общества», – отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

    Напомним, 17 августа глава Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что президент России Владимир Путин на предстоящих выборах будет переизбран на новый срок. В июне Песков говорил, что президент России Владимир Путин своевременно сообщит о своем решении насчет участия в выборах главы государства в 2024 году.

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    11 сентября 2023, 13:57
    Путин в Приморье принял участие в церемонии имянаречения двух арктических танкеров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин прибыл в Приморский край, где посетил судостроительный комплекс (ССК) «Звезда» в городе Большой Камень. Глава государства в данный момент принимает участие в церемонии имянаречения двух танкеров арктического ледового класса.

    Первый танкер – уникальный и единственный в мире по своим характеристикам танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6. Судно получит имя «Валентин Пикуль» – в честь российского писателя, автора художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику. Второй танкер-газовоз ледового класса ARC7 назовут «Алексей Косыгин» – в честь дважды Героя Социалистического Труда, советского политического и государственного деятеля.

     «Развитие такого флота имеет огромное значение для нашей страны – арктической державы. Востребовано для реализации долгосрочной стратегии освоения Арктики, обеспечения надежных перевозок на Северном морском пути, глобальных транспортных логистических маршрутах, для укрепления энергобезопасности нашей страны и всего мира», – сказал в ходе церемонии Путин, передает ТАСС.

    «Крестной матерью» танкера «Валентин Пикуль» стала уроженка Приморского края, Герой Российской Федерации, космонавт Елена Серова, которая по традиции разбила о борт судна бутылку шампанского.

    Заслуженный врач России, главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева стала «крестной матерью» второго судна.

    Путин подчеркнул, что новые суда будут достойны этих прославленных имен. Он отметил, что эти современные, мощные, оснащенные по последнему слову техники морские суда «без преувеличения одни из лучших в своем классе в мире».

    Глава государства выразил благодарность всем, кто принимал участие в строительстве судов.

    ССК «Звезда» – крупнейший в России судостроительный комплекс, который создается по поручению Путина консорциумом инвесторов во главе с «Роснефтью».

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