Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.22 комментария
Байден назвал главную угрозу существованию человечества
Президент США Байден назвал единственной экзистенциальной угрозой глобальное потепление, а не возможность ядерной войны
Единственной экзистенциальной угрозой, с которой сталкивается человечество, является глобальное потепление, а не возможность ядерной войны, заявил президент США Джо Байден.
Как отметил глава администрации США, единственная экзистенциальная угроза, с которой сталкивается человечество, и даже более пугающая, чем ядерная война, – это глобальное потепление. По его словам, повышение температуры на 1,5 градуса в следующие 10-20 лет будет настоящей проблемой, так как пути назад не будет, передает ТАСС.
Байден выступил с утверждением, что на саммите G20 в Нью-Дели все участники «были обеспокоены глобальным потеплением». «Поймите, это проблема», – добавил президент Соединенных Штатов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон признал отсутствие Украины среди приоритетов «Большой двадцатки» (G20). Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Глобальный Юг на саммите G20 в Индии дал отпор Западу и Украине.
Накануне лидеры Группы двадцати (G20) в итоговой декларации саммита в Индии заявили о недопустимости применения ядерного оружия или соответствующих угроз. При этом двумя днями ранее президент Финляндии Саули Ниинисте призвал быть готовыми к риску эскалации конфликта на Украине и серьезно относиться к возможности применения ядерного оружия.