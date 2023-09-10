Макрон признал отсутствие Украины среди приоритетов «Большой двадцатки»

Tекст: Валентина Григоренко

Макрон, отвечая на вопрос о том, не считает ли он поражением Запада итоговое коммюнике саммита, в котором об Украине говорилось достаточно нейтрально, указал, что главной задачей являлось изучение экономических вопросов, а также глобальных проблем, передает «Интерфакс».

Президент Франции подчеркнул, что в G20 представлены страны с разными взглядами на многие вопросы, в том числе на Украину. По его словам, было бы неправильно блокировать принятие декларации саммита только потому, что нет консенсуса по теме, связанной с Украиной.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что саммит Группы двадцати в Нью-Дели стал переломным с точки зрения ориентиров на обеспечение баланса интересов в мировой экономике.

Напомним, сенатор Алексей Пушков заявил, что президенту США Джо Байдену и американским дипломатам пришлось уезжать с саммита G20 из Нью-Дели несолоно хлебавши, поскольку в декларацию не удалось включить осуждение России.