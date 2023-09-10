Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.3 комментария
Макрон признал отсутствие Украины среди приоритетов «Большой двадцатки»
Основной целью G20 являлось обсуждение экономических вопросов и глобальных вызовов, а тема конфликта на Украине на саммите объединения в Дели не стала приоритетом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон, отвечая на вопрос о том, не считает ли он поражением Запада итоговое коммюнике саммита, в котором об Украине говорилось достаточно нейтрально, указал, что главной задачей являлось изучение экономических вопросов, а также глобальных проблем, передает «Интерфакс».
Президент Франции подчеркнул, что в G20 представлены страны с разными взглядами на многие вопросы, в том числе на Украину. По его словам, было бы неправильно блокировать принятие декларации саммита только потому, что нет консенсуса по теме, связанной с Украиной.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что саммит Группы двадцати в Нью-Дели стал переломным с точки зрения ориентиров на обеспечение баланса интересов в мировой экономике.
Напомним, сенатор Алексей Пушков заявил, что президенту США Джо Байдену и американским дипломатам пришлось уезжать с саммита G20 из Нью-Дели несолоно хлебавши, поскольку в декларацию не удалось включить осуждение России.