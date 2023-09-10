Пушков: Байден уехал с саммита G20 в Индии несолоно хлебавши

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как написал Пушков в своем Telegram-канале, глобального консенсуса по украинскому кризису действительно нет, а декларация саммита G20, в которую Западу не удалось включить осуждение России, еще раз «подтверждает и закрепляет факт неспособности западного альянса навязать свою позицию остальному миру».

Он добавил, что новое в этом то, что за минувший год в вопросе об Украине Глобальный Юг еще больше отошел от Глобального Запада, и в силу этого Байдену и американским дипломатам пришлось уезжать из Нью-Дели несолоно хлебавши.

«У них не только не получилось добиться выступления на саммите Зеленского, но и пришлось дать добро на декларацию, которая очень далека от тех планов, с которыми они ехали на «Двадцатку», – написал Пушков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что дипломаты стран «Большой двадцатки» (G20) согласовали компромиссные формулировки по конфликту на Украине.