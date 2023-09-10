Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.16 комментариев
Вертолет Robinson разбился в Вологодской области
Вертолет Robinson с тремя людьми потерпел крушение в Вологодской области
Вертолет «Робинсон» потерпел крушение в районе озера Воже Вологодской области, на борту находилось три человека, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Как указали в пресс-службе, в районе озера Воже Вологодской области потерпел крушение вертолет «Робинсон», на борту которого находилось три человека. Отмечается, что в результате происшествия двое граждан пострадали, им оказывается медицинская помощь, а еще один человек пока числится пропавшим без вести, передает ТАСС.
В СК назвали одну из возможных причин крушения, отметив, что это может быть низкое снижение вертолета над водой.
Ранее вертолет упал в районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области. В результате крушения вертолета погибли три человека.