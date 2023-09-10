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Губернатором ЯНАО избран Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в воскресенье большинством голосов депутатов окружного заксобрания избран главой региона на второй срок.
Как сказал председатель счетной комиссии закособрания Ямала Игорь Герелишин, был изготовлен 21 бюллетень, за Артюхова было отдано 17 голосов, передает РИА «Новости».
Как отметил председатель заксобрания Сергей Ямкин, таким образом, по результатам голосования избранным губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа считается Дмитрий Артюхов.
Перед началом процедуры голосования каждый из трех кандидатов представил свою программу.
Дмитрий Артюхов с 2010 года работал в аппарате губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2016 году назначен на должность заместителя главы региона, курировал вопросы развития экономики и инвестиционного потенциала
Напомним, в сентябре 2018 года заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) проголосовало за избрание врио главы региона Дмитрия Артюхова губернатором.