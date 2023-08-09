Сомнолог раскритиковал тактику сна американского спортсмена для продления жизни

Сомнолог Мелехин объяснил, как сон влияет на продолжительность жизни

Tекст: Татьяна Косолапова

Американский экс-спортсмен Роб Дирдекр рассказал, что использует особую тактику для того, чтобы дожить до 114 лет, передает Lenta.Ru. В частности, он поделился, что спит по шесть часов в день: ложится в 9 вечера и просыпается между четырьмя и пятью часами утра. Уверяет, что встает он энергичным и полным сил.



«У каждого из нас есть свой инсомнический фенотип (долго человек спит или нет). Это то, как наша нервная система, психика, циркадные ритмы (биологические часы) перестраиваются для того, чтобы мы чувствовали себя благополучно. В зависимости от инсомнического фенотипа, а их в общей сложности выделяется пять, человек ведет тот или иной образ жизни», – говорит Мелехин.

В связи с этим невозможно сказать, в какое время правильно ложиться спать и просыпаться, а также сколько часов нужно выделять на сон каждому человеку, продолжает специалист. Все люди подстраивают свой сон исходя из образа жизни, а также самочувствия. Более того, для определения оптимального времени для сна необходимо учитывать и возраст, поскольку, например, после 50 лет структура сна и его время меняются. Как правило, пожилому человеку для того, чтобы выспаться, требуется меньше времени, нежели молодому, и этого не стоит пугаться, поскольку это норма.

«У каждого человека есть свой ритм сна, мы не можем вмешиваться в циркадные ритмы и по образцу спать, повторяя за кем-то. В противном случае это негативно скажется на нервной системе. У нас даже существует специальный калькулятор сна, с помощью которого мы высчитываем, когда конкретному пациенту нужно ложиться. Но все это индивидуально для каждого человека», – объясняет сомнолог.

Сам сон, по словам собеседника, не может продлевать жизнь, однако он является неотъемлемой частью в работе нервной системы, психики, эмоциональной регуляции. И в зависимости от того, насколько человек спит глубоко, полнофазно, комфортно, насколько эффективно с помощью сновидений обрабатывает внутренние переживания, зависит его состояние кожи, сосудов, иммунных клеток, которые отвечают за развитие заболеваний, в том числе и простудных.

«Кроме того, полноценный сон влияет на теломеры – молекулы, которые участвуют в процессе старения. Да и в целом сон выполняет функцию очищения, разгрузки организма и нервной системы от нейротоксинов. Поэтому напрямую он жизнь не продлевает, но именно от состояния сна может зависеть «молодость» организма», – предупреждает Мелехин.

Врач рекомендует не пытаться искусственно пытаться заснуть в определенное время. По его словам, наоборот, необходимо разобраться, каково оптимальное время отхода ко сну для каждого человека, ведь оно индивидуально. Более того, не стоит путать усталость с сонливостью и засыпать, когда организм этого не хочет. Ведь если искусственно приучать себя к неподходящему графику сна, спустя время нервная система даст сбой.

Ранее доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов рассказал, что для того, чтобы лучше высыпаться по утрам, следует проводить свой отпуск в солнечной стране. Он пояснил, что недостаток солнечного света потенциально может приводить к развитию сезонной депрессии, одним из проявлений которой зачастую бывают сложности с пробуждением по утрам.