Сомнолог подсказал, как легче просыпаться по утрам

Сомнолог Бузунов: Люди, которые уезжают в отпуск в солнечную страну, потом гораздо лучше себя чувствуют

В ноябре недостаток солнечного света потенциально может приводить к развитию сезонной депрессии, одним из проявлений которой зачастую бывают сложности с пробуждением по утрам, отметил сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов.

Как рассказал Бузунов в интервью радио Sputnik, когда солнца становится все меньше, потенциально возможно развитие так называемой сезонной депрессии, потому что недостаток солнечного света приводит к тому, что у людей начинает меньше продуцироваться серотонина, что приводит к падению работоспособности, снижению настроения, вставать по утрам не хочется.

По его словам, есть несколько вариантов решения этой проблемы.

Во-первых, Бузунов посоветовал уехать в Таиланд или Египет, поскольку которые уезжают в отпуск в солнечную страну, потом гораздо лучше себя чувствуют.

Более практичным способом врач назвал использование световых будильников и правильный выбор цветовой температуры лампы в помещении, добавил врач.

«Световой будильник – это яркая лампа. Если вам нужно встать, в 7.00, с 6.30 она начинает постепенно увеличивать освещенность, имитируя рассвет. Даже сквозь закрытые веки фотоны света попадают в глаз, мозг думает, что восходит солнце, подавляется выработка мелатонина, человек просыпается гораздо легче», – уточнил н Бузунов.

По его словам, лучше всего просыпаться в конце полного цикла сна, однако будильники, настроенные на биоритмы, точны лишь на 80%. Досыпать после сигнала имеет смысл максимум раза два по пять минуть, но не 10-20 раз переставлять будильник в течение часа.

Ранее Бузунов объяснил, что частично компенсировать недосып ночью поможет дневной сон, но не больше 40 минут, потребность в определенном количестве сна индивидуальна и закладывается генетически.