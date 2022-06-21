Сомнолог объяснил, как компенсировать недосып

Частично компенсировать недосып ночью поможет дневной сон, но не больше 40 минут, потребность в определенном количестве сна индивидуальна и закладывается генетически, рассказал сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России, профессор Роман Бузунов.

«Если человек недосыпает ночью, ему настоятельно рекомендуется дневной сон. Правда, важно помнить, что просыпаться после дневного сна лучше не позже 15 часов. Кроме того, дневной отдых не должен быть слишком длинным: минимум 15–20 минут, максимум 30–40 минут. Иначе есть риск нарушить засыпание ночью», – заявил «Газете.ру» Бузунов.

Важно помнить, что недосыпание – это не просто дискомфорт, подчеркнул Бузунов. Если человек недосыпает хронически, то у него повышается риск артериальной гипертонии, сахарного диабета, ишемической болезни сердца, депрессии.

По его словам, восемь часов сна требуются далеко не всем людям – потребность в определенном количестве часов сна индивидуальна и закладывается генетически.

«Потребность во сне индивидуальна и может различаться в диапазоне от 4 до 12 часов. Большинство из нас имеют среднюю потребность во сне и нуждаются в 7–8 часах сна в сутки. Однако существует небольшой процент короткоспящих (им нужно 4–6 часов сна) и долгоспящих (спят 9–12 часов в сутки)», – пояснил он.

Не стоит спать больше, чем требует организм, ограничивать себя во сне тем более опасно.

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