В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?0 комментариев
Началось строительство первой очереди кампуса СахалинTech
Началось строительство первой очереди университетского кампуса СахалинTech
Старт строительству первой очереди университетского кампуса СахалинTech дали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Первой очередью предполагается строительство научно-образовательного центра до конца 2026 года. Комплекс зданий общей площадью 88,8 кв. метров рассчитан на 2,4 тыс. студентов, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки.
«Кампус закладывается как центр не только совместной работы с федеральными органами исполнительной власти, министерствами, но и с крупнейшими российскими компаниями. Это значит, у ребят, которые будут здесь учиться, появится возможность не только получить лучшее образование, но и найти себе работу по душе, реализовать мечту и внести вклад в развитие Сахалина, Дальнего Востока, всей нашей большой страны», – сказал Сергей Кириенко.
«Регион стал первым из девяти победителей второй волны отбора, кто приступил к реализации проекта. Для нас важно дать возможность для самореализации молодежи, и особенно на Дальнем Востоке. Для этого мы запустили специальный трек госпрограммы развития вузов «Приоритет-2030. Дальний Восток», участником которой в этом году стал Сахалинский госуниверситет», – заметил Валерий Фальков.
Вторая очередь строительства стартует осенью. До конца 2025 года появится студенческий городок площадью 36,2 кв. метров. Это будет комплекс общежитий на 1,4 тыс. студентов и сто преподавателей, .благодаря ему число мест для проживания увеличится почти вдвое.