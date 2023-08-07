В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.5 комментариев
Гармаш в Севастополе поблагодарил защитников Родины
Народный артист России Сергей Гармаш перед началом спектакля в Севастополе обратился к зрителям со словами благодарности за защиту Родины, в зале находились семьи участников СВО и ветеранов флота.
Он рассказал, что в литературно-музыкальной программе «И жизнь, и слезы, и любовь», которую он представляет в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского, смешанный коллектив. В программе участвуют трое актеров из Донецкой и один исполнитель из Луганской филармонии, передает РИА «Новости».
В программе в исполнении Гармаша прозвучали рассказы Константина Паустовского «Телеграмма» и Александра Куприна «Гамбринус» в музыкальном сопровождении струнного квартета. Эта постановка уже была показана в Луганске, в поселке Мангуш ДНР и в Москве.