Гармаш в Севастополе поблагодарил защитников Родины

Он рассказал, что в литературно-музыкальной программе «И жизнь, и слезы, и любовь», которую он представляет в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского, смешанный коллектив. В программе участвуют трое актеров из Донецкой и один исполнитель из Луганской филармонии, передает РИА «Новости».

В программе в исполнении Гармаша прозвучали рассказы Константина Паустовского «Телеграмма» и Александра Куприна «Гамбринус» в музыкальном сопровождении струнного квартета. Эта постановка уже была показана в Луганске, в поселке Мангуш ДНР и в Москве.