В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
Кагарлицкого внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Росфинмониторинг внес российского социолога и политолога Бориса Кагарлицкого* (признан в России иноагентом) в перечень террористов и экстремистов.
Борис Кагарлицкий* – автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире, преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук. В 2018 году Минюст признал его иностранным агентом, передает ТАСС.
Ранее Сыктывкарский городской суд отправил под арест на два месяца социолога и политолога Бориса Кагарлицкого. Под стражей он проведет до 24 сентября 2023 года. Его обвинили в публикации видеоматериала, который касается взрыва на Крымском мосту в 2022 году.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом