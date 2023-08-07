Кагарлицкого внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Tекст: Ольга Иванова

Борис Кагарлицкий* – автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире, преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук. В 2018 году Минюст признал его иностранным агентом, передает ТАСС.

Ранее Сыктывкарский городской суд отправил под арест на два месяца социолога и политолога Бориса Кагарлицкого. Под стражей он проведет до 24 сентября 2023 года. Его обвинили в публикации видеоматериала, который касается взрыва на Крымском мосту в 2022 году.