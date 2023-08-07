В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
Фигурантам дела о массовом отравлении метанолом на Урале озвучили приговор
Суд в Екатеринбурге вынес приговор фигурантам дела об отравлении насмерть метанолом 44 человек
В Екатеринбурге суд вынес приговор шести из семи обвиняемых по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем, в результате которого погибли 44 человека. Они получили от 5,5 до 6,5 лет колонии общего режима.
Единственная среди подсудимых женщина Татьяна Васильева получила три года условно, Армен Аветисян – шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, Адалат Гурбанов – шесть лет и два месяца колонии, Надир Мамедов – шесть лет колонии, Микайыл Назаров – шесть лет и три месяца колонии, Заур Джаббаров получил пять половиной лет лишения свободы, а Артем Чабан – шесть с половиной лет лишения свободы, передает ТАСС.
Напомним, по данным регионального Следственного комитета, с лета 2020 по осень 2021 года обвиняемые занимались закупкой, хранением и продажей алкоголя жителям Екатеринбурга. В одной из партий в 2021 году содержался метанол в концентрации выше 0,05%, из-за чего погибли 44 человека.