Фигурантам дела о массовом отравлении метанолом на Урале озвучили приговор

Суд в Екатеринбурге вынес приговор фигурантам дела об отравлении насмерть метанолом 44 человек

Tекст: Вера Басилая

Единственная среди подсудимых женщина Татьяна Васильева получила три года условно, Армен Аветисян – шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, Адалат Гурбанов – шесть лет и два месяца колонии, Надир Мамедов – шесть лет колонии, Микайыл Назаров – шесть лет и три месяца колонии, Заур Джаббаров получил пять половиной лет лишения свободы, а Артем Чабан – шесть с половиной лет лишения свободы, передает ТАСС.

Напомним, по данным регионального Следственного комитета, с лета 2020 по осень 2021 года обвиняемые занимались закупкой, хранением и продажей алкоголя жителям Екатеринбурга. В одной из партий в 2021 году содержался метанол в концентрации выше 0,05%, из-за чего погибли 44 человека.