Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.2 комментария
Пушилин: Удары ВСУ по мостам не повлияли на безопасность маршрута через ДНР
Врио главы ДНР Пушилин заверил, что удары ВСУ по мостам не повлияли на безопасность маршрута через республику
Произошедшие накануне удары киевского режима по Чонгарскому мосту и автомобильному мосту через пролив Тонкий не повлияли на безопасность сухопутного маршрута по ДНР, заявил на канале «Россия-24» врио главы региона Денис Пушилин.
По его словам, не наблюдается никаких очередей, ситуация полностью контролируемая, сухопутный коридор по территории ДНР безопасен, насколько это возможно, передает ТАСС.
Также глава ДНР заверил, что во избежание возникновения очередей власти и волонтерские организации приняли все необходимые меры.
В воскресенье глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание.