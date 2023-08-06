Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.29 комментариев
В Польше назвали сроки возобновления работы нитки нефтепровода «Дружба»
PERN: Работа поврежденной ветки нефтепровода «Дружба» возобновится 8 августа
Возобновление прокачки нефти по поврежденному участку трубопровода «Дружба» в направлении Германии ожидается 8 августа, компания-оператор польского участка PERN.
Как сообщили в компании, службы PERN достигли места повреждения одной из веток западного участка трубопровода «Дружба» в районе Ходеч, ведутся ремонтные работы на нефтепроводе, ожидаемое время возобновления работы – утро 8 августа, передает ТАСС.
На месте утечки работают пожарные.
Ранее Польша отключила нитку нефтепровода «Дружба» из-за утечки.