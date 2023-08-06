Маск пообещал компенсации за суд пострадавшим за лайки в X

Tекст: Алексей Дегтярев

Если работодатель «несправедливо» отнесся к своему работнику из-за поста или лайка в соцсети, то X оплатит судебный счет, заявил Маск на своей странице, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что выплаты будут производиться «без ограничений».

Напомним, соцсеть Twitter провела ребрендинг, она сменила логотип и название на X.