Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.8 комментариев
Число жертв оползня в Грузии выросло до 17
Количество погибших при оползне в регионе Рача в Грузии увеличилось до 17 человек, сообщили в министерстве внутренних дел страны.
Спасатели нашли тела 17 человек, в ходе спасательной операции на место эвакуировали более 200 человек, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Операция ведется без перерывов третий день, задействованы спасательные службы, правоохранители, военные, кинологи, вертолет и спецтехника.
Ранее сообщалось, что в ходе оползня в Грузии погибла российская гражданка Ксения Тричева. Глава минздрава страны Зура Азарашвили уточнял в субботу, что найдены тела 11 погибших.