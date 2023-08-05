Число жертв оползня в Грузии выросло до 17

Tекст: Алексей Дегтярев

Спасатели нашли тела 17 человек, в ходе спасательной операции на место эвакуировали более 200 человек, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Операция ведется без перерывов третий день, задействованы спасательные службы, правоохранители, военные, кинологи, вертолет и спецтехника.

Ранее сообщалось, что в ходе оползня в Грузии погибла российская гражданка Ксения Тричева. Глава минздрава страны Зура Азарашвили уточнял в субботу, что найдены тела 11 погибших.