Ереван и Баку начали прорабатывать предложения Москвы по деэскалации

МИД: Ереван и Баку взяли «в домашнюю проработку» предложения Москвы по деэскалации

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в российском ведомстве надеются, что предложенные в конце июля решения, направленные на гуманитарные соображения и заботу о простых людях перевесят политические разногласия между Баку и Ереваном, передает ТАСС.

Также Гончар добавил, что Россия поэтапно принимала активное участие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта с 2020 года. Более того, в 2020-2022 годах выработана дорожная карта армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

Дипломат отметил, что Москва продолжает посреднические усилия во всех направлениях, включая разблокирование экономических и транспортных коммуникаций в регионе, запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, а также согласование мирного договора между Баку и Ереваном и развитие диалога по линии представителей общественности и экспертов.

Дипломат подчеркнул, что Россия призывает, чтобы договоренности на данном треке были паритетными, чтобы ни одна из сторон не подумала, что другая получает больше привелегий.

Кроме того, Гончар заметил, что Баку и Ереван не могут выразить готовность к заключению мирного договора на любых условиях, так как есть несколько сложных вопросов.

Так, важнейшей из них стала проблематика обеспечения безопасности и соблюдения общепризнанных прав армянского населения Нагорного Карабаха в рамках правового поля Азербайджана. Также востребован механизм международной поддержки реализации договора, который не ставил бы под вопрос суверенитет и политическую независимость двух стран.

В заключение Гончар напомнил, что Москва оказывает активное содействие сторонам в подготовке мирного договора, используя политико-дипломатические каналы на всех уровнях: ежегодно проводятся трехсторонние саммиты, регулярно встречаются министры иностранных дел.

Напомним, 19 июня Ереван и Баку обвинили друг друга в обострении на Нахичеванском участке границы.



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