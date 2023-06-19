Штурмовой отряд морпехов ТОФ уничтожил более 100 украинских морских пехотинцев

Штурмовой отряд из 23 морпехов ТОФ уничтожил более 100 украинских морских пехотинцев у Новодонецкого

В районе Новодонецкого штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца вооруженных сил Украины, сообщил Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов.

Курбанов сообщил, что ВСУ пять часов удерживали Новодонецкое. В результате трехчасового боя 103 морских пехотинцев 37-й одесской бригады уничтожены. По словам Курбанова, предпринявший очередную попытку контрнаступления противник был разбит встречным ударом штурмового отряда, передает ТАСС.

И. о. командира штурмового отряда бригады морской пехоты ТОФ с позывным «Ива» сообщил, что подбит французский танк АМХ-10, при этом ВСУ бросили раненого бойца – помощь ему оказывали российские военные.

По словам Курбанова, рядом с французским танком нашли подробную инструкцию по эксплуатации. Он заявил, что «у всей техники, оставленной в Новодонецком, проблемы с электроникой».

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» подполковник Олег Чехов сообщил, что на Южно-Донецком направлении «при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия». Он сообщил, что у Новодонецкого сорваны две атаки ВСУ, «уничтожены танк, боевые бронированные машины и более половины наступающей живой силы». Отбиты атаки ВСУ в направлении Равнополя, уничтожены бронетехника и живая сила противника, передает РИА «Новости».

На Запорожском направлении в районе Чаривного ВСУ предприняли разведку боем, но украинские военные попали под удар гаубичной артиллерии. Южнее Новоданиловки и Малой Токмачки ВСУ атаковали «силами до батальона при поддержке тяжелой техники», но потеряли «танки, БМП, боевые бронированные машины», также была уничтожена «живая сила националистов». Нанесены авиаудары по скоплениям украинских войск у Малой Токмачки и Макаровки. У Степногорска уничтожена гаубица ВСУ.

Чехов рассказал, что на Запорожском направлении раненые минометчики продолжали бой, уничтожив огневую точку противника и внеся значительный вклад в срыв наступления. В расчет входят младший сержант Александр Гаврилюк, младший сержант Максим Ефимов и ефрейтор Николай Ефремов. Гаврилюк получил осколочное ранение плеча, Ефремов – осколочное ранение ног. Ефимов оказал им первую доврачебую помощь.

Напомним, Минобороны России накануне сообщило, что на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки уничтожено до 130 украинских военных. На Донецком направлении за сутки уничтожено до 210 украинских военных. На Запорожском направлении за сутки уничтожено свыше 200 украинских военных и 33 танка.