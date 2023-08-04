«Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.30 комментариев
Российские силы овладели опорными пунктами ВСУ под Купянском
Минобороны: ВС России овладели опорными пунктами ВСУ на Купянском направлении
Российские штурмовые группы в ходе наступления на Купянском направлении овладели опорными пунктами ВСУ в районе урочища Маньковка, уничтожено более взвода пехоты из состава мехбригады ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Кроме того, сообщил Зыбинский, уничтожены два артиллерийских орудия, самоходная установка «Гвоздика» и гаубица «Мста-Б», передает ТАСС.
Также начальник пресс-центра группировки «Запад» сообщил, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» ВСУ.
Средствами ПВО расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожил украинский беспилотник-разведчик «Фурия» в районе н.п. Горобьевка.
Кроме того, на Купянском направлении российский Су-34 «западной» группировки нанес два удара в районе н.п. Петропавловка по передовому пункту управления, скоплению живой силы и огневых средств подразделения 14-й отдельной мехбригады ВСУ.
Накануне Минобороны сообщило, что российские штурмовые отряды группировки войск «Западная» провели наступательные действия на Купянском направлении широким фронтом.