Пушилин объявил о назначениях победителей конкурса «Лидеры возрождения»

«Безусловно, конкурс «Лидеры возрождения» уникален тем, что он начинался, когда мы еще не были частью огромной и великой страны России, а теперь мы уже Россия и очень серьезными темпами интегрируемся по всем направлениям. Чтобы интегрироваться качественно, с быстрым и видимым результатом для жителей наших регионов, конечно, нужна команда. Нам нужны люди настолько, что конкурс «Лидеры возрождения» еще шел, а мы проводили назначения, уже подбирали кадры, потому что это жизненная необходимость. Уже состоялось более 40 назначений, и это точно не предел», – приводятся его слова на сайте конкурса.

«Скажу больше, сегодня принято решение о том, что еще два человека будут назначены. Это заместитель министра культуры ДНР Вита Викторовна Пащенко. И у нас есть очень важное направление, которому стоит уделить внимание, есть соответствующее поручение президента, он сразу поддержал, потому что это стратегическая задача – это развитие Азовской акватории. Мне было важно, чтобы рядом всегда был человек, который бы понимал в этом и мог внести свою лепту в этом направлении. Это мой новый советник по развитию Азовской акватории Марина Владимировна Борисюк», – добавил Пушилин.

Пащенко до назначения занимала должность заместителя директора департамента социального развития аппарата правительства ДНР.

О готовившемся назначении Борисюк на должность советника главы ДНР по вопросам Азовья сообщалось еще в июле, но только сейчас оно состоялось, и она вступила в новую должность. Напомним, что Борисюк является единственным кандидатом наук по гидробиологии в ДНР. Много лет она посвятила изучению Азовского моря и его экосистемы.

Вита Пащенко и Марина Борисюк – победительницы кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика».