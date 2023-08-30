Лидер ЛДПР Слуцкий предложил учредить гранты для волонтеров СВО

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить гранты для волонтеров спецоперации

Tекст: Александра Юдина

Представители партии отмечают, что с каждым годом количество помощи, оказываемой волонтерами, растет. Добровольцы за личные денежные средства или в складчину собирают гуманитарные грузы, плетут маскировочные сети, шьют одежду и обмундирование, покупают медикаменты, технику и отвозят все это на передовую.

Так, только под эгидой движения ЛДПР «Плечом к плечу» объединились около 200 самых разных общественных и волонтерских движений. В числе тех, кому ЛДПР оказывает помощь, – подразделения движений «Шьем для наших», «Швейбаты», «Комитет солдатских матерей», «Боевое братство», «Офицеры России», «Золотые руки ангела» и многие другие организации, заготавливающие продукты, объединения, конструирующие БПЛА.

Также в партию регулярно поступает большое количество обращений граждан по вопросу расширения грантовой поддержки добровольчества. Существующая грантовая поддержка доступна населению от 18 до 35 лет. А по данным Единой информационной системы, в сфере развития добровольчества в 2022 году число волонтеров старше 35 лет составило более 1 млн человек.

Большинство граждан, помогающих фронту - жены, матери, родные и близкие бойцов. Как правило, всем им больше 35 лет. Они своими силами и за счет личных средств помогают фронту. Чаще всего волонтеры не имеют зарегистрированного юридического лица, что препятствует их участию в конкурсах Фонда президентских грантов и в других мероприятиях, добавляют в ЛДПР.

Как отметил Слуцкий, трудно переоценить вклад волонтеров в достижение целей СВО.

«К нам в Партию поступает большое количество обращений граждан с предложением распространить грантовую поддержку и для физических лиц старше 35 лет. Уверен, что обновление существующих мер кратно увеличит объем поддержки и помощи нашим бойцам на передовой и создаст колоссальное подспорье для военнослужащих», – подчеркнул он.

Напомним, еще в мае Слуцкий анонсировал награду для граждан за особый вклад в помощь с СВО. Эта награда – за особый вклад в дело защиты Родины волонтерам, общественным организациям, предпринимателям и простым людям, которые ежедневно помогают фронту и Победе.