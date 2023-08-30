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    Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как русская бомба сорвала планы атомной диктатуры США

    Три с половиной года работы конструкторского бюро КБ-11 дали положительный результат: теперь у СССР была бомба. Хотя официально об испытаниях не сообщили, американцы о них узнали. Уже через месяц Трумэн публично заявил о том, что русские испытали бомбу.

    21 комментарий
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Семья уже никогда не будет прежней

    Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.

    40 комментариев
    30 августа 2023, 07:57

    Россия назвала условие для проведения ядерных испытаний

    Российский дипломат Глухов заявил, что Москва устроит ядерные испытания только в ответ на аналогичный шаг США

    Tекст: Антон Антонов

    Россия может провести ядерные испытания только в том случае, если США сделают это первыми, заявил на заседании ГА ООН представитель постпредства России при организации Дмитрий Глухов.

    Комментируя высказанную США обеспокоенность указанием президента России Владимира Путина на готовность к ядерному испытанию, Глухов подчеркнул, что именно США являются единственной страной, которая применяла ядерное оружие. При этом США провели больше ядерных испытаний, чем какое-либо другое государство.

    По словам Глухова, Вашингтон «не первый год сохраняет открытым вопрос о возвращении к испытаниям» и «по этой причине не ратифицирует» Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает РИА «Новости».

    В связи с этим Россия не признает право Вашингтона выступать с какими-либо обвинениями в свой адрес. Глухов пояснил, что Путин говорил о гипотетической возможности возобновления ядерных испытаний. Слова президента России нужно «рассматривать исключительно в контексте нашего ответа на деструктивные действия США» как «превентивный сигнал», сказал дипломат. «К такому шагу мы прибегнем только в том случае, если Соединенные Штаты сделают это первыми», – заявил он.

    В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также обвинил США в «наглом искажении» российской позиции. «Глава нашего государства ясно дал понять: курс США деструктивен. Если Америка возобновит ядерные испытания, мы готовы к зеркальному ответу. Однако в инициативном порядке на такие меры не пойдем», – заявил посол.

    Он отметил, что США «палец о палец не ударили», чтобы ввести» ДВЗЯИ в действие, лишь «кормят мир обещаниями», оставаясь «уклонистами». При этом «другие страны в своих решениях по данному вопросу оглядываются на Америку, которая по существу способствует эрозии этого важного соглашения».

    Антонов указал, что США делают вид, будто в вопросах разоружения и нераспространения виноват всегда кто-то другой, «как правило, Россия». Если же США «не откажутся от соблазна возобновить ядерные испытания», то «хоронить» придется и ДВЗЯИ, заявил он.

    Напомним, Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию, заявил, что у Москвы есть информация, что «некоторые деятели в Вашингтоне» задумываются о ядерных испытаниях. Это связано с разработкой в США новых типов боеприпасов. «В этой ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, – дал поручение Путин. – Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведем».

    28 августа 2023, 15:07
    Bild: Реакция Путина на санкции удивила Шольца и Макрона
    Bild: Реакция Путина на санкции удивила Шольца и Макрона
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Канцлера Германии Олафа Шольца и лидера Франции Эммануэля Макрона удивила реакция российского президента Владимира Путина на санкции во время телефонных переговоров в марте 2022 года, пишет газета Bild.

    Как пишет Bild, в разговоре с Макроном весной прошлого года Шольц выразил беспокойство, что Путин «совсем не жалуется на санкции» и даже не упомянул их в беседе с немецким канцлером. Шольц добавил, что Путина интересовало исключительно достижение компромисса по кризису на Украине, пишет РИА «Новости».

    В свою очередь Макрон отметил, что также не получал жалоб от российского лидера по поводу санкций.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что Россия, несмотря на 17,5 тыс. введенных против нее за последние десять лет санкций, стала самой крупной европейской экономикой и вошла в пятерку мировых лидеров по объему ВВП, а санкции бумерангом ударили по их инициаторам.

    Коментарии (43)
    29 августа 2023, 01:51
    США призвали Россию не посягать на достоинство американских дипломатов

    Госдеп в связи с намерением ФСБ допросить американских дипломатов призвал соблюдать Венскую конвенцию

    США призвали Россию не посягать на достоинство американских дипломатов
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госдеп прокомментировал намерение ФСБ допросить американских дипломатов Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по делу россиянина Роберта Шонова, который признал вину в сборе данных о спецоперации по заданию Вашингтона.

    В Госдепе заявили, что Россия в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях должна «с уважением относиться к дипломатам». Подчеркивается, что не должно быть «посягательства на личность, свободу или достоинство» дипломатов. США ожидает, что российская сторона будет выполнять данные обязательства.

    При этом обвинения в адрес Шонова в Госдепе сочли «беспочвенными». По версии США, Шонов «работал в компании, с которой был заключен контракт на оказание услуг посольству США в Москве в строгом соответствии с российским законодательством», передает РИА «Новости».

    Напомним, Шонов признался, что по просьбе американских дипломатов занимался сбором сведений «негативного толка» о спецоперации, мобилизации и будущих выборах президента. По данным ФСБ, Шонов собирал данные по просьбе Силлина и Бернстайна .


    Коментарии (18)
    27 августа 2023, 23:43
    В США рассказали о российской «дипломатии памяти»

    Conversation: Россия завоевывает Африку с помощью «дипломатии памяти»

    В США рассказали о российской «дипломатии памяти»
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Москва стала активнее работать на южном направлении, российские дипломаты совершили множество поездок в страны Африки и Латинской Америки за последнее время, пишут американские СМИ.

    В статье издания The Conversation говорится о двух взаимосвязанных факторах, из-за которых Россия является привлекательным партнером для глобального Юга.

    Так, первым фактором является то, что Россия позиционирует себя как антиколониальную державу, особенно в Африке. Эта стратегия, как отмечает автор публикации, основывается на «дипломатии памяти», которая позволяет усилить влияние через общие положительные воспоминания, передает RT содержание статьи.

    В качестве примера «дипломатии памяти» издание приводит вклад России в победу над фашизмом во Второй мировой войне. Кроме того, Россия напоминает о том, что никогда не колонизировала ни одну африканскую страну, не участвовала в работорговле, а, напротив, в составе Советского Союза поддерживала антиколониальную борьбу в регионе.

    Вторым фактором российского влияния на Юге американское издание называет «наследие солидарности» России с разными странами. В статье говорится, что в 1927 году Коммунистический Интернационал спонсировал Лигу против империализма, по всему миру объединившую таких видных антиколониальных активистов, как Альберт Эйнштейн и Махатма Ганди.

    Позиция Глобального Юга по украинскому кризису, как считает автор статьи, продиктована в том числе «ностальгией по временам, когда Москва поддерживала ее борьбу против апартеида».

    «Становится все более очевидным, что любую страну, которая попытается бросить вызов имиджу России как антиимпериалистической державы, ждет долгая битва», – заключило издание.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку.

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    29 августа 2023, 14:04
    Путин: Уровень зарплат в России должен расти

    Tекст: Алина Власенко

    Власти должны работать над тем, чтобы уровень благосостояния россиян рос, заявил президент Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым.

    По словам Путина, уровень заработной платы должен повышаться, как и благосостояние людей в целом, передает ТАСС.

    «Хотя ситуация на рынке труда у нас сейчас стабильная, тем не менее надо думать об этом  всегда», – заявил Путин, комментируя слова Аристова о должниках.

    Ранее Путин заявил, что данные о росте заработных плат и занятости в промышленности страны указывают на то, что она «набирает ход».

    Коментарии (11)
    29 августа 2023, 00:25
    Кандидат в президенты США обещал «принять» контроль России над новыми регионами

    Кандидат в президенты США Рамасвами в случае победы собрался посетить Москву и признать контроль России над новыми регионами

    Кандидат в президенты США обещал «принять» контроль России над новыми регионами
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами пообещал в случае победы на выборах закрыть Украине путь в НАТО и признать «контроль» России «над занятыми территориями».

    Рамасвами заявил, что в случае победы на выборах «примет российский контроль над занятыми территориями». Кроме того, он обещал «заблокировать кандидатуру Украины в НАТО». В ответ, по его задумке, Россия должна будет выйти «из военного альянса с Китаем». Рамасвами намерен «положить конец санкциям и вернуть Россию обратно на мировой рынок», передает РИА «Новости» со ссылкой на American Conservative.

    Как заявил Рамасвами, в «хорошей сделке» каждая из сторон должна «получить какую-то выгоду». Он считает, что чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем более очевиднее «единственный победитель» – по мнению Рамасвами, это Китай.

    Рамасвами сказал, что отправится в Москву в 2025 году. «Я принесу мир на Украину на единственных условиях, которые должны нас заботить – условиях, которые ставят американские интересы на первое место», – заявил он, добавив, что из-за «глупой» политики США и допущенных Вашингтоном ошибок Россия и Китай вместе «работают в том направлении, которое представляет угрозу» для американской стороны.

    Напомним, только один из восьми участников предвыборных дебатов Республиканской партии США выступил против расширения поддержки Украины – это предприниматель Вивек Рамасвами.

    Коментарии (19)
    28 августа 2023, 01:48
    В США указали на опасную импровизацию ВСУ с кассетными снарядами

    Drive: В ВСУ распиливают кассетные боеприпасы ради снарядов для дронов

    Tекст: Ольга Никитина

    Боевики ВСУ разбирают кассетные боеприпасы, полученные от США, чтобы извлечь из них поражающие элементы и использовать в качестве снарядов для небольших дронов, сообщили американские СМИ.

    Джозеф Тревитик в статье для The Drive со ссылкой на видео в Сети пишет, что украинские военные пилят снаряды болгаркой. Процесс вызвал у американского журналиста «беспокойство в вопросе безопасности», передает РИА «Новости».

    Разборка снаряда вручную на земле может привести к огромному ущербу, предупредил он. Журналист обратил внимание на показанные на видео взрыватели поражающих элементов DPICM, подчеркнув, что они крайне «капризны» и могут легко сдетонировать при неправильном обращении.

    Французские СМИ писали ранее, что Украина будет расплачиваться смертями следующих поколений за получение кассетных боеприпасов от Соединенных Штатов.

    Коментарии (6)
    28 августа 2023, 14:30
    Американист: Возвращение Трампа – ночной кошмар для Евросоюза

    Американист Дудаков: Возвращение Трампа в Белый дом – это ночной кошмар для Евросоюза

    Американист: Возвращение Трампа – ночной кошмар для Евросоюза
    @ shealah_craighead/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Если Дональд Трамп вернется в Белый дом, он попробует пересмотреть торговые отношения с ЕС и, вероятно, прекратит колоссальные финансовые вливания в Украину. Это существенно усложнит жизнь Брюсселю, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее The Wall Street Journal сообщила о переживаниях союзников США из-за возможного переизбрания Трампа.

    «Возвращение Дональда Трампа в Белый дом – ночной кошмар для всех трансатлантических бюрократов. Никто из них не желает слепо надеяться на удачу, поэтому и обращаются за помощью к СМИ. Цель подобных публикаций заключается в создании «страшной картинки» для обывателя. Американцам нужно внушить, что экс-глава США способен разрушить все достижения западного мира», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Больше всего лидеры государств – союзников Вашингтона опасаются, что Трамп предпочтет выйти из конфликта на Украине. Тогда ЕС придется самостоятельно разгребать все последствия столь масштабного противостояния. Разумеется, бремя финансовой ответственности за будущее «израненного войной союзника» полностью падет на Брюссель», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, экс-глава США, скорее всего, захочет нарастить масштабы экономического противостояния с КНР. Сделав это, он приступит к следующему игроку на международной арене, взаимодействие с которым выглядит несправедливым. Им станет Евросоюз. Торговая война Штатов с ЕС принесет организации колоссальные убытки», – акцентирует эксперт.

    «Интересно, что в статье The Wall Street Journal выражается обеспокоенность тем, что США при Трампе могут выйти из НАТО. На мой взгляд, подобные опасения совершенно беспочвенны. Альянс – основа глобального лидерства Америки, и покинуть организацию экс-главе Белого дома никто не позволит», – резюмирует Дудаков.

    Ранее стало известно об опасениях союзников Вашингтона из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Об этом пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что сама вероятность победы экс-главы Штатов заставляет мировых лидеров «нервничать». В настоящий момент многие политики государств – партнеров Америки уже обдумывают план действий в случае поражения Демократической партии, подчеркивает издание.

    «Союзники от Парижа до Токио считают Трампа беспорядочным президентом, мало заинтересованным в развитии долгосрочных связей в рамках противодействия российскому и китайскому экспансионизму», – говорится в статье. В то же время уточняется, что Пекин и Москва видят потенциальную выгоду от возвращения экс-главы государства.

    Противники США рассматривают Дональда Трампа как лидера, который будет готов заключить соглашения, чтобы «ослабить напряженность в таких горячих точках, как Украина и Тайвань». Издание приводит мнение опрошенных специалистов-международников. Согласно их опасениям, миллиардер может «спровоцировать глобальную торговую войну».

    В частности, газета подчеркивает, что кандидат в президенты уже пригрозил «ввести новые тарифы на все товары, импортируемые в США». По мнению WSJ, это ударит как по «врагам» Вашингтона, так и по его «друзьям». Подобная политика может привести к «разногласиям в трансатлантических отношениях», считает издание.

    Кроме того, в статье указывается, что бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал «выход США из НАТО» практически «неизбежным шагом», если экс-глава Белого дома вернется на свою должность. В связи с этим некоторые правительства стремятся «зафиксировать» военную помощь Украине на случай сокращения поддержки ВСУ по инициативе миллиардера.

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    29 августа 2023, 22:15
    Российские военные сообщили о нарушении Западом договоренностей в Сирии

    Российский контр-адмирал Кулить сообщил о нарушении возглавляемой США коалицией протоколов деконфликтации в Сирии

    Российские военные сообщили о нарушении Западом договоренностей в Сирии
    @ U.S. Department of Defense/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники возглавляемой США международной коалиции продолжают выполнять несогласованные с российской стороной полеты в Сирии, сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

    За сутки коалиция допустила семь случаев подобного нарушения протоколов деконфликтации. Кроме того, западные истребители F-35, F-16 и Typhoon, а также БПЛА MQ-1C совершили 16 нарушений в районе зоны Эт-Танф, передает РИА «Новости».

    Напомним, возглавляемая США международная коалиция регулярно создает опасные ситуации в сирийском небе.

    Коментарии (7)
    28 августа 2023, 16:53
    Путин провел телефонные переговоры с Моди

    Владимир Путин и Нарендра Моди договорились о развитии сотрудничества в космосе

    Путин провел телефонные переговоры с Моди
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере и энергетике, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин во время телефонного разговора еще раз тепло поздравил Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну. Кроме того, подтверждена готовность и дальше развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Также во время телефонного разговора лидеры рассмотрели актуальные вопросы российско-индийских отношений, отметили развитие торгово-экономического сотрудничества, а также выразили обоюдный настрой на реализацию масштабных проектов в сфере энергетики и международной транспортно-логистической инфраструктуры.

    Кроме того, Путин и Моди обсудили итоги прошедшего в ЮАР саммита БРИКС и договорились о тесном взаимодействии в контексте стартующего с 1 января 2024 года под председательством России нового саммита организации, также стороны обменялись мнениями в связи с предстоящим саммитом G20 в Нью-Дели.

    Ранее Путин поздравил президента и премьера Индии с посадкой «Чандраян-3» на Луну.

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    28 августа 2023, 20:48
    ВКС России отогнали американские беспилотники от Крыма

    Российские истребители пресекли разведку беспилотников США в районе Крымского полуострова

    ВКС России отогнали американские беспилотники от Крыма
    @ US Air Force

    Tекст: Ольга Иванова

    Два российских истребителя поднялись в воздух, чтобы пресечь разведку двух БПЛА США в районе Крымского полуострова, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве сообщили, что речь идет о беспилотника MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk ВВС США. После того, как в воздух были подняты российские истребители, БПЛА изменили направление полета и покинули районы разведки, передает ТАСС.

    В воскресенье российский самолет Су-30 сопроводил над Черным морем американский БПЛА Reaper, который летел к российской границе.


    Коментарии (14)
    27 августа 2023, 18:15
    Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский самолет Су-30 сопроводил над Черным морем американский БПЛА Reaper, который летел к российской границе, сообщили в Национальном центре управления обороной.

    Средства контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря обнаружили приближающуюся к госгранице России воздушную цель. В воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США, передает РИА «Новости».

    Когда Су-30 приблизился к БПЛА, тот выполнил разворот от государственной границы России.

    Ранее истребитель Су-30 ВКС России заставил развернуться американский разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper над Черным морем.

    Коментарии (13)
    27 августа 2023, 22:24
    Популярный американский телеведущий попросил об интервью с Путиным

    Симоньян: Такер Карлсон очень просит об интервью с Путиным

    Популярный американский телеведущий попросил об интервью с Путиным
    @ The Kremlin Moscow/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Популярный в Соединенных Штатах политический тележурналист Такер Карлсон хотел бы взять интервью у российского лидера Владимира Путина, рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметила, что «Такер большой молодец» и, «кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным». По ее словам, было бы здорово, если бы «кто-то услышал и донес это до президента», передает ТАСС.

    Напомним, популярный в США ведущий Такер Карлсон был со скандалом уволен с телеканала Fox News. После этого он запустил собственное шоу в Twitter, закрытия которого требует Fox.

    Между тем уже после возвращения Карлсон взял интервью у 45-го президента США Дональда Трампа.

    Коментарии (3)
    28 августа 2023, 14:12
    Путин поздравил Псково-Печерский монастырь с юбилеем

    Президент России Владимир Путин назвал Псково-Печерский монастырь, отмечающий 550-летие 28 августа, оплотом православия и жемчужиной российской и мировой архитектуры.

    Приветствие главы государства зачитал на праздновании юбилея обители губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

    «Приветствую вас по случаю большого знаменательного юбилея – 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Основанный на древней Псковской земле в окружении уникальной по красоте природы, на протяжении многих веков монастырь является оплотом православия и церковного просвещения, подлинной жемчужиной отечественной и мировой архитектуры», – говорится в президентском поздравлении, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что обитель хранила цвет веры даже в самые тяжелые для обители годы, братьями веками укреплялась традиция подвижнического служения и исключительного трудолюбия, а монастырь был свидетелем судьбоносных событий истории России.

    В день празднования 550-летия монастыря при обители открылся филиал Русского музея – картинная галерея возглавлявшего монастырь архимандрита Алипия (Воронова), где будут выставлены работы Василия Сурикова, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева и других русских художников.

    Псково-Печерский монастырь – старинная обитель и воинская крепость, расположенная у самой западной границы России, отмечает свое 550-летие 28 августа. В нем сохранилась непрерывная духовническая и монашеская традиция, а начиная с пятидесятых годов вновь стало популярно старчество.

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    28 августа 2023, 09:09
    ФСБ обвинила экс-сотрудника генконсульства США в сборе данных о спецоперации

    Tекст: Алина Власенко

    Бывшему сотруднику американского генконсульства во Владивостоке, россиянину Роберту Шонову предъявлено обвинение в сборе данных о ходе спецоперации на Украине для Вашингтона, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    По данным ФСБ, Шонов с сентября прошлого года по просьбе сотрудников посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна собирал данные о ходе спецоперации, мобилизации, а также о проблемах в стране и их влиянии на население в преддверии выборов президента в 2024 году.

    Спецслужбами Шонову предъявлено обвинение в сотрудничестве с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). Эта статья была введена летом 2022 года и предусматривает заключение на срок от трех до восьми лет со штрафом до 1 млн рублей, передает ТАСС.

    В ФСБ добавили, что также планируют допросить американских дипломатов Силлина и Бернстайна.

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    29 августа 2023, 09:09
    Медведев спрогнозировал апокалипсис для коллективного Запада

    Зампред Совбеза Медведев дал прогнозы апокалипсиса для коллективного Запада

    Tекст: Александра Юдина

    На Западе фактически признали прямое участие в военном конфликте с Россией, однако стран-сторонниц Запада ожидают печальные предсказания Апокалипсиса, выразил мнение заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что украинские преступники объявили, что им согласовали любые удары по всему российскому, «например в Крыму», что становится прямым юридически значимым «доказательством соучастия Запада в войне против России на стороне гос-ва Степана Бандеры».

    «Рафинированный casus belli, и для России возможность действовать в рамках jus ad bellum против всех и каждого в странах НАТО», – отметил Медведев.

    На фоне этих заявлений зампред добавил, что печальные предсказания Апокалипсиса становятся ближе, и привел их примеры.

    «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них» (Откровение. 9:6),

    «Нас помнят, пока мы мешаем другим» (В. И. Ленин),

    «Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним». (Н. С. Хрущев).

    Ранее Медведев спрогнозировал гражданскую войну в США. До этого зампред предсказал противостояние 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы 46-й американской администрации Джо Байдена на следующих президентских выборах в США, назвав предстоящую борьбу триллером «Заключенные против зомби».

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    Россия реализует энергетический поворот на юг

    Отказ Евросоюза от закупок российского электричества стал одним из важнейших пунктов санкционной программы Запада против экономики нашей страны. Однако эффект этой меры оказался обратным: санкции стимулировали возобновление целой серии проектов, направленных на экспорт российской электроэнергии. Правда, совсем в другом направлении. Это принесет России не только экономические, но и политические дивиденды. Подробности

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    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

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    Папа римский разрушил украинские мифы о России

    Слова папы римского о великой России вызвали бурю негодования на Украине. Понтифика обвинили в поддержке «российского империализма» из-за добрых слов в адрес Петра I и Екатерины II. В чем заключался мотив подобного выступления папы Франциска и какие выводы из этого следует сделать самой России? Подробности

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    Кто и как спасает киевский режим от финансовой катастрофы

    Половина всех расходов украинского государства сегодня финансируется прямым образом из-за рубежа. Это официально признал украинский Минфин. Кто прежде всего дает киевскому режиму деньги, на каких условиях и под какие проценты, на какие расходы – и когда это многомиллиардное финансирование наконец закончится? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Америка за отставку Байдена

      Опросы общественного мнения в США показывают, что абсолютное большинство американцев выступают за уход Джо Байдена из политики. Причем самый популярный ответ о желаемой ему судьбе – импичмент за коррупцию. Но пока вместо Байдена в США пытаются осудить Дональда Трампа, делая его тем самым еще сильнее и богаче.

    • Германия стала жертвой своих санкций

      В Германии задумались о ремонте «Северного потока», поскольку результаты антироссийских санкций их ошеломили: на Россию они подействовали слабо, а вот на саму Германию сильно. По итогам года ФРГ станет единственной крупной экономикой мира, вошедшей в рецессию. Глава германского МИД Анналена Бербок ошибается, заявляя, что санкции «не работают». Еще как работают!

    • Кого мы взяли в БРИКС

      На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

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