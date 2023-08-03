Для детей из новых регионов России собрали более 165 тыс. книг и журналов

Добровольческая акция «Дети – детям», организованная по инициативе Минпросвещения России, объединила волонтеров всей страны и дала возможность поделиться с ребятами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей художественными и научно-популярными изданиями для программного и внеурочного развивающего чтения.



«Подводя итоги второго сезона акции «Дети – детям», мы рады отметить позитивную динамику: в 2022 году нам удалось собрать и отправить в новые регионы более 103 тыс. книг, в этом году данный показатель превысил 165 тыс. экземпляров», – сказал директор Росдетцентра Александр Кудряшов.

Впервые в этом году к акции присоединились издатели периодических печатных СМИ для детей и молодежи. В рамках проекта «Дети - детям» они безвозмездно передали более 15 тыс. экземпляров развлекательных и научно-популярных журналов.

Для реализации проекта «Дети - детям» по инициативе Росдетцентра в России было открыто более 100 пунктов по сбору книг.

Лидерами по количеству собранных книг стали Мурманская область – 34 027 экземпляров, Нижегородская область – 20 878 экземпляров, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра – 18 566 экземпляров. Также свыше 10 тыс. книг удалось собрать волонтерам Республики Крым, Московской и Брянской областей.