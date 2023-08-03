Эксперт: Камеры фиксации средней скорости нужны только на опасных участках дорог

Эксперт Хайцеэр: Камеры фиксации средней скорости помогут в борьбе с агрессивным вождением

Tекст: Татьяна Косолапова

Минтранс подготовил проект изменений в ПДД, согласно которому в правилах появится термин «средняя скорость движения транспортного средства». Соответственно, автомобилист должен будет соблюдать как мгновенную скорость, не превышающую «установленного ограничения», так и среднюю, не нарушая введенных лимитов. Уточняется, что местом совершения правонарушения будет являться зона контроля последней камеры из цепочки устройств, участвующих в фиксации.



«Я скорее согласен с данной идеей и считаю, что это целесообразная мера, потому что это приведет к равномерности движения. При таких условиях есть возможность побороть агрессивное вождение и чрезмерно резкое ускорение водителей на определенных участках дорог», – говорит Хайцеэр.

Он поясняет, что при условиях, когда есть понятие «средняя скорость движения», водитель транспортного средства будет двигаться с одной скоростью, не превышающей допустимую, ведь у него не будет смысла ускоряться после конкретной камеры. В противном случае человек получит штраф за превышение, а не останется безнаказанным, потому что успел скинуть скорость, проезжая мимо объекта фото- или видеофиксации.

«Главное, чтобы эти камеры были установлены в действительно опасных местах. Например, в туннелях, на федеральных трассах или еще каких-то прямых участках дорог, не имеющих объезда. Это поможет избежать спорных ситуаций, когда водитель попал под первую камеру на одной дороге, затем свернул на ту, где другое скоростное ограничение, вернулся на первую и попал под вторую камеру, которая зафиксировала правонарушение из-за того, что он данный участок проехал быстрее, чем должен был, хотя по факту человек ничего не нарушал», – считает эксперт.

Собеседник подчеркивает, что если нововведение будет сделано корректно, то это благотворно повлияет на безопасность дорожного движения, и водителям совершенно не стоит этого пугаться. «Наоборот, мы получим более спокойное, равномерное, безопасное движение. Все-таки в большинстве случаев современная камера работает очень качественно, поэтому проблемы возникают очень и очень редко. Более того, благодаря камерам смертность на дорогах снизилась более чем в два раза – с 24 тыс. до 11,5 тыс., и во многом это работа камер фото- и видеофиксации», – заключил Хайцеэр.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД выступил против введения административной ответственности за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог, поскольку это противоречит действующему законодательству. Он почеркнул, что любое правонарушение в качестве обязательного признака имеет конкретное место и время, чего нет в случае с камерами на среднюю скорость.