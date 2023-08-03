В Qiwi опровергли массовую блокировку онлайн-кошельков

Риелторы завили, что немцы начали активно покупать квартиры в Калининграде

Tекст: Ольга Никитина

Таранцова рассказала «Вестям», что немцы приезжают в Калининград, покупают в городе квартиры и курортную недвижимость. У многих из них в России есть родственники, собственность зачастую оформляют на российских граждан.

По словам Таранцовой, многие граждане Германии признаются, что хотели бы переехать в Россию и жить здесь, собираются открывать фермерские хозяйства, пасеки, вести сельское хозяйство.

Отмечается, что за год квадратный метр квартиры в новостройке Калининграда вырос в цене на 2 тыс. рублей и достиг 95 тыс. рублей. Жилье среднего качества напрямую от застройщика в среднем обойдется за 86,5 тыс. рублей за 1 кв. м. При этом площадь улучшенного помещения с высокими потолками, просторной кухней и раздельным санузлом стала дешевле в среднем на 10 тыс. рублей – до 100 тыс. рублей за квадрат.

В декабре прошлого года сообщалось, что жители Германии стали приезжать в Калининградскую область перезимовать из-за высоких цен на ЖКХ. А летом 2023 года машины с немецкими номерами можно было часто встретить в курортных поселках Калининградской области.