QIWI по требованию ЦБ ограничила снятие наличных и вывод средств

«Киви банк» из-за претензий ЦБ частично ограничил вывод средств и снятие наличных

Принадлежащий группе Qiwi «Киви банк» по предписанию Банка России частично ограничил вывод физическими лицами средств кошельков на банковские счета и снятие наличных, сообщили в пресс-службе организации.

Ограничительное предписание от ЦБ, как сообщили ТАСС в «Киви банке», вступает в силу с 26 июля 2023 года. У регулятора, как пояснили в кредитной организации, есть претензии к составлению отчетности и ведению документации.

В «Киви банке» считают, что выявленные недочеты являются «типичными» для таких крупных организаций, и выразили надежду на оперативное устранение выявленных проблем, что позволит снять ограничения.

Там добавили, что такие функции, как пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на кошельки, кроме самого Qiwi, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами Qiwi работают в привычном режиме.

В конце июня сообщалось, что группа Qiwi полностью консолидировала российские активы под местное юридическое лицо, завершая тем самым первый этап плана реструктуризации. Разделить российские и международные активы группа планирует к сентябрю 2023 года.