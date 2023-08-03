Ученые объяснили происхождение напугавшего жителей Татарстана «ядерного гриба»

Ученые рассказали, что напугавший жителей Татарстана «ядерный гриб» является особым видом кучево-дождевого облака

Tекст: Александра Юдина

По словам представителя ведомства, такое облако сформировалось из-за того, что теплый воздух поднялся в средние слои атмосферы и сложился в форме грибообразного облака – такое атмосферное явление называется инверсией или облаком-наковальней, передает РИА «Новости».

Отмечается, что такой вид кучево-дождевого облака, которое поднимается на высоту около 12–15 километров, а затем начинает расплываться.





Представитель Минэкологии пояснил, что теплый и влажный воздух с поверхности земли образует мощный поток, пробивающий термоклин между ним и верхними холодными и сухими слоями атмосферы. После сего, перемешиваясь в холодном слое, его водяные пары конденсируются в дождевые капли, снег или град и начинают падать в остывающем восходящем потоке.

Кроме того, стало известно, что огромный гриб в небе над Липецкой областью также оказался облаком-одиночкой с наковальней.

Как пояснила замначальника липецкого гидрометцентра Ирина Попова, в хорошую погоду такие облака хорошо видно, а когда оно в составе атмосферного фронта, его так не заметно.

«Когда все небо затянуто, мы не видим каждое кучево-дождевое облако отдельно, хотя они есть. А здесь оно было единичное, такое очень мощное, большое кучево-дождевое облако», – подчеркнула она.

В заключение Попова добавила, что такие облака появляются там, где выпадает большое количество осадков и сильно поднимается температура воздуха.

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