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Ученые объяснили происхождение напугавшего жителей Татарстана «ядерного гриба»
Ученые рассказали, что напугавший жителей Татарстана «ядерный гриб» является особым видом кучево-дождевого облака
Схожее по виду с «ядерным грибом» облако на небе, которое напугало жителей Татарстана, на деле оказалось разновидностью кучево-дождевых облаков, объяснили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.
По словам представителя ведомства, такое облако сформировалось из-за того, что теплый воздух поднялся в средние слои атмосферы и сложился в форме грибообразного облака – такое атмосферное явление называется инверсией или облаком-наковальней, передает РИА «Новости».
Отмечается, что такой вид кучево-дождевого облака, которое поднимается на высоту около 12–15 километров, а затем начинает расплываться.
Представитель Минэкологии пояснил, что теплый и влажный воздух с поверхности земли образует мощный поток, пробивающий термоклин между ним и верхними холодными и сухими слоями атмосферы. После сего, перемешиваясь в холодном слое, его водяные пары конденсируются в дождевые капли, снег или град и начинают падать в остывающем восходящем потоке.
Кроме того, стало известно, что огромный гриб в небе над Липецкой областью также оказался облаком-одиночкой с наковальней.
Как пояснила замначальника липецкого гидрометцентра Ирина Попова, в хорошую погоду такие облака хорошо видно, а когда оно в составе атмосферного фронта, его так не заметно.
«Когда все небо затянуто, мы не видим каждое кучево-дождевое облако отдельно, хотя они есть. А здесь оно было единичное, такое очень мощное, большое кучево-дождевое облако», – подчеркнула она.
В заключение Попова добавила, что такие облака появляются там, где выпадает большое количество осадков и сильно поднимается температура воздуха.
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