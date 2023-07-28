Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.3 комментария
Синоптик назвал сроки наступления в европейской части России «настоящего лета»
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: На следующей неделе в центре европейской России ожидается «настоящее лето»
Заметное улучшение погоды в центре европейской России произойдет в воскресенье, ливневые дожди закончатся, температурный фон в течение следующей недели будет на уровне 24–27 градусов, ожидается «настоящее лето», сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам Вильфанда, в воскресенье в центре европейской России произойдет заметное улучшение погоды, температура дневная составит 23–25 градусов, преимущественно без осадков, а с понедельника практически во все дни рабочей недели ожидаются лишь кратковременные осадки, а ливневые дожди из региона уходят, передает РИА «Новости».
По словам синоптика, в течение всей рабочей недели температурный фон прогнозируется в районе 24–27 градусов, ночью тоже ожидается теплая погода – минимальная температура выше 15 градусов начиная с понедельника. «Настоящее лето», – резюмировал научный руководитель Гидрометцентра.
Ранее Вильфанд назвал направление движения «теплового взрыва» из Европы.