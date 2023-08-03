Екатеринбуржец бросил пятилетнюю дочь на улице

Полиция Екатеринбурга ищет родителей ребенка, которого забыли на детской площадке

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, 2 августа во дворе по улице Баумана, 51, в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга граждане заметили девочку без присмотра взрослых, передает Ura.Ru.

Сотрудники полиции выяснили, что в тот день она с отцом поехала кататься на велосипеде, но через некоторое время мужчина оставил ее гулять на площадке одну.

Велосипед мужчины нашли, при этом сам он пропал. Сейчас полицейские ведут розыск родителей девочки, которая пока помещена в приют. Девочка сообщила, что ее зовут Соня, ей пять лет.

Напомним, в конце июня пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика нашли мертвым. При этом смерть наступила несколько месяцев назад, этот факт скрывала приемная мать.