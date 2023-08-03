Песков заявил о выходе России из кризиса

Песков: Россия вышла из кризиса и может начать достаточно быстрое развитие

Tекст: Алина Власенко

Сложившуюся ситуацию Песков назвал уникальной. Он добавил, что еще предстоит изучить, «как так произошло и откуда взялись такие силы у нашей страны, у нашего народа», сообщает пресс-служба проекта «Мастерская новых медиа».



Песков также отметил, что сегодня мы живем в ситуации, когда многие страны пытаются аннулировать Россию на мировой арене через информационные потоки. «Вместо того чтобы жить по международному праву, они живут по правилам, которые сами формируют в зависимости от ситуации. Но мы так жить не хотим и не будем. И у нас есть все возможности, чтобы по их правилам не жить», – заявил Песков, сообщает пресс-служба форума «Территория смыслов».

Несмотря на все, что происходит, большинству государств в мире близка идея суверенности и уважения стран друг к другу, а значит, в будущем ситуацию получится изменить, считает он.

Открытый диалог пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с молодыми журналистами, литераторами, блогерами и преподавателями русского языка и литературы состоялся 2 августа на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» платформы «Росмолодежь.События».