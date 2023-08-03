В Анкаре не исключили подписания соглашений в ходе визита Путина

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты

    С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

    3 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия вернет Киеву былую славу

    Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

    15 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оказывается, в сожжении Корана в Швеции тоже «виноваты» русские

    Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.

    11 комментариев
    Новости
    10:43Песков назвал объединяющие российское общество смыслы

    Патриотизм и гордость за страну и героев на передовой – это смыслы, которые сейчас объединяют российское общество, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    10:41В Uniper признали, что поставки газа из России поддержали промышленность ФРГ

    Поставки российского газа способствовали развитию германской промышленности, сказал газете Handelsblatt глава германского энергетического концерна Uniper Майкл Льюис.

    10:39Песков призвал чиновников говорить на понятном русском языке

    Чиновникам надо использовать простой русский язык, когда они доносят мысли до людей, убежден пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    10:38«Ростелеком»: Российские поставщики контента полностью компенсировали ушедших

    «Ростелеком» после ухода иностранных поставщиков контента, в том числе Meta (запрещена в РФ как экстремистская), видит перераспределение спроса на отечественные ресурсы, и они полностью смогли компенсировать спад трафика, говорится в отчете компании.

    10:35Песков: Государство должно отстаивать свои интересы и правоту перед гражданами

    Государство должно отстаивать собственные интересы и правоту внутри себя, убеждать граждан в правильности действия властей, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    10:30Власти России включили Норвегию в список недружественных стран

    Российское правительство добавило Норвегию в перечень недружественных иностранных государств, которые совершают различные действия против дипломатических и консульских российских представительств за рубежом.

    10:24Песков заявил о выходе России из кризиса

    Россия вышла из кризиса, у страны есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    10:10Сотрудница Комитета юстиции пыталась поджечь военкомат в Волгограде

    Консультант по работе с архивом Комитета юстиции Волгоградской области пыталась поджечь военный комиссариат Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда.

    10:05Военкоры показали уничтожение боевиков ВСУ в блиндаже

    Беспилотный отряд быстрого реагирования Минобороны «Бобр» уничтожил боевиков вооруженных сил Украины в блиндаже у Орехова на Запорожском фронте.

    10:00В Анкаре не исключили подписания соглашений в ходе визита Путина

    Анкара не исключает, что в ходе планируемого визита президента России Владимира Путина в Турцию будут подписаны соглашения о сотрудничестве с Москвой, в том числе в энергетической сфере, сообщил источник в администрации турецкого лидера.

    09:56Хантер Байден получил более 5,5 млн долларов за время «непрекращающегося загула»

    Сын президента США Хантер Байден с 2017 по 2018 год включительно получил доход на общую сумму свыше 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings, следует из проекта сделки сына действующего президента со следствием по делу о неуплате налогов.

    09:50Стало известно о желании Индии купить у России 9 млн тонн пшеницы

    Кабмин Индии рассматривает вопрос закупки 9 млн тонн пшеницы в России в рамках межправительственной сделки для обеспечения внутренних запасов зерна на фоне роста цен на индийском рынке, пишет Econonic Times со ссылкой на источники.

    09:31ВС России уничтожили ЗРК IRIS-T в Херсонской области

    Войска России за последние сутки ликвидировали 15 военнослужащих ВСУ в Херсонской области, а также немецкий ЗРК IRIS-T, сообщил представитель экстренных служб региона.

    09:18SpaceX запустила Falcon 9 со спутником Intelsat G-37

    Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с телекоммуникационным спутником Intelsat G-37, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

    09:15Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских дронов под Калугой

    Средства противовоздушной обороны в ночь на четверг, 3 августа, уничтожили шесть украинских беспилотников над Калужской областью, сообщили в Минобороны России.

    3 августа 2023, 10:00

    В Анкаре не исключили подписания соглашений в ходе визита Путина

    Tекст: Алина Власенко

    Анкара не исключает, что в ходе планируемого визита президента России Владимира Путина в Турцию будут подписаны соглашения о сотрудничестве с Москвой, в том числе в энергетической сфере, сообщил источник в администрации турецкого лидера.

    По словам источника, турецко-российские отношения охватывают широкий спектр, по всем направлениям есть плодотворное сотрудничество.

    В то же время источник уточнил, что дата планируемого визита Путина в Турцию пока согласовывается, передает РИА «Новости».

    Ранее канцелярия президента Турции Тайипа Эрдогана сообщила, что лидеры России и Турции договорились о предстоящем визите российского лидера в Турцию. В то же время в Кремле сообщили, что встреча президентов не обязательно состоится на турецкой территории.

    1 августа 2023, 21:54
    Турция приостановила экспорт оливкового масла

    Минторг Турции сообщил о приостановлении экспорта оливкового масла до 1 ноября

    Турция приостановила экспорт оливкового масла
    @ Movementway/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство торговли Турции приняло решение о приостановке экспорта оливкового масла из страны до 1 ноября. Ведомство объяснило такой шаг ростом цен и тем фактом, что Испания и Италия перерабатывают турецкое масло и продают его в третьи страны.

    По данным Международного совета по оливкам (IUC), на которые ссылается турецкое ведомство, производство оливкового масла в мире снизилось на 20% на фоне засухи в Европе, в первую очередь в Италии и Испании. В Турции, напротив, производство выросло на 62%, передает ТАСС.

    Экспорт турецкого оливкового масла с ноября 2022 года по июль 2023 года вырос на 240%, составив 136,5 тыс. тонн. Причем из-за роста мировых цен на масло значительное удорожание зафиксировано в Турции – на 102%.

    Министерство торговли Турции подчеркивает, что из-за установленных ЕС высоких таможенных пошлин Турция может поставлять оливковое масло в упаковке и с добавленной стоимостью конечному потребителю в странах – членах ЕС в «крайне небольших» количествах. При этом Испания и Италия, по данным ведомства, перерабатывают поставленное Турцией масло оптом и в бочках и затем под собственными брендами продают их в третьи страны.

    Так, с ноября 2022 года экспорт турецкого масла в бочках в Испанию вырос в 21 раз в сравнении с тем же периодом предыдущего года, а в Италию – в 44 раза.

    Ранее сообщалось, что июль 2022 года стал одним из самых жарких и засушливых месяцев в мировой и европейской истории, практически все районы суши в Северном полушарии прогрелись значительно выше средних показателей. Отмечалось, что из-за мер по экономии воды ожидаются снижения объемов производства вина и оливкового масла.

    Коментарии (20)
    2 августа 2023, 09:11
    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин поздравил бойцов Воздушно-десантных войск с праздником, отметив, что они с честью решают задачи в зоне спецоперации, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер.

    «Поздравляю с Днем Воздушно-десантных войск. Многие поколения солдат и офицеров легендарной крылатой пехоты вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооруженных сил ... всегда достойно выполняли долг, свято хранили верность присяге и боевому братству», – говорится в поздравлении президента на сайте Кремля.

    Путин добавил, что сегодня патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в спецоперации. «Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу с товарищами защищают Россию», – указал глава государства.

    Путин выразил уверенность, что бойцы ВДВ продолжат твердо стоять на страже национальных интересов государства.

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    31 июля 2023, 17:02
    Турецкий пляж закрыли из-за морских мин

    На пляже около Стамбула обнаружили 28 морских мин

    Турецкий пляж закрыли из-за морских мин
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Турции на пляже курорта Черного моря Шиле около Стамбула нашли 28 неразорвавшихся морских мин, его закрыли, сообщили власти региона.

    Водолазы нашли утром 28 боеприпасов, восемь из них доставили на берег для уничтожения, сообщили власти провинции Стамбул, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

    Снаряды обезвредят 2 августа. Морское дно пляжа продолжают обследовать. Источник агентства в полиции подтвердил, что пляж Софулар закрыт, но все остальные пляжи Шиле открыты.

    Ранее в июле патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» уничтожил сорванную дрейфующую украинскую мину северо-восточнее Босфора.

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    31 июля 2023, 14:25
    Путин подписал закон о задержании до ареста на срок до 30 суток при военном положении
    Путин подписал закон о задержании до ареста на срок до 30 суток при военном положении
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал закон, по которому подозреваемый в тяжком или особо тяжком преступлении при военном положении может быть задержан на 30 суток.

    Документ вносит изменения в УПК России, согласно им, в условиях военного положения задержание подозреваемого в тяжком или особо тяжком преступлении возможно до судебного решения об избрании меры пресечения до 30 суток, передает ТАСС.

    Также предполагается, что если для подозреваемого в течение этого времени не избрана мера пресечения, то он должен быть освобожден.

    Ранее срок задержания до избрания меры пресечения составлял не более 48 часов.

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    31 июля 2023, 20:28
    Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН
    Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В ответ на вопрос о планах Путина отправиться в США на Генассамблею ООН Песков заявил, что таких планов у президента пока нет, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков заявил, что Кремль не ждет приглашения Путина на саммит АТЭС в США.

    Коментарии (44)
    2 августа 2023, 14:08
    Путин изложил Эрдогану причины выхода России из зерновой сделки

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора изложил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану причины, по которым Москва вышла из зерновой сделки, и подтвердил готовность вернуться к выполнению договоренности при выполнении ряда условий, сообщает пресс-служба Кремля.

    Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Путин изложил принципиальную позицию Москвы в связи с прекращением действия зерновой сделки. В частности, президент подчеркнул, что из-за отсутствия прогресса в реализации российской части договоренности ее продление потеряло смысл.

    При этом Путин подтвердил готовность вернуться к выполнению договоренности, если Западом будут выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Москвой.

    Кроме того, российский лидер указал, что Москвой прорабатываются надежные варианты поставок российского зерна наиболее нуждающимся в продовольствии странам.

    Также в ходе переговоров Путин и Эрдоган договорились о подготовке возможной встречи.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным обсудил зерновую сделку и заверил, что Анкара продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы, сообщает канцелярия турецкого лидера.

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    31 июля 2023, 17:10
    Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
    Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В документе говорится, что решение принято в свете «всемирно-исторического значения Победы советского народа в Великой Отечественной войне». Подготовку к празднованию будет корректировать оргкомитет «Победа», передает ТАСС.

    Путин поручил правительству за три месяца разработать план празднований. Должны быть предусмотрены торжественные мероприятия, посвященные решающим сражениям Великой Отечественной войны, и «мероприятия с участием глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств».

    Кроме того, глава государства поручил принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов.

    Ранее Путин заявил, что наследники героев ВОВ стойко сражаются за правду во время СВО.

    Коментарии (21)
    2 августа 2023, 13:05
    Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке

    Песков: Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке после выполнения обязательств в отношении России

    Песков назвал условие возвращения России к зерновой сделке
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но эта сделка должна быть реализована в части, касающейся России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заявил, что Москва готова незамедлительно вернуться не только к переговорам, но и к самой сделке, и президент Владимир Путин уже повторял это «сто раз», для этого сделка должна быть реализована в той части, которая касается России. Песков констатировал, что до сих пор этого сделано не было, передает ТАСС.

    В прошлый четверг президент Владимир Путин в рамках саммита Россия – Африка констатировал, что ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено. Он подчеркнул, что помощью беднейшим странам по зерновой сделке было бы снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений. Отвечая на вопрос о возможности возобновления участия России в сделке, Путин сказал: «утром деньги, вечером стулья». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия обыграла Запад выходом из зерновой сделки.

    Коментарии (10)
    2 августа 2023, 17:34
    Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив

    Путин заявил об отсутствии перспектив у политики Запада и Киева по уничтожению всего русского

    Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У политики киевского режима и у его хозяев по уничтожению всего русского с Запада нет будущего, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    В ходе совещания он затронул тему интеграции новых регионов России в общероссийское культурное пространство, передает ТАСС.

    «Строго говоря, жители этих регионов никогда и не покидали это пространство, они бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе. Знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников», – сказал глава государства.

    Этому не мешают все попытки киевского режима запретить книги русских классиков, современников, изъять их из продажи и библиотек и уничтожить их. По его словам, «у подобной политики никогда не было и не будет никакого будущего».

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    31 июля 2023, 15:52
    Путин подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат
    Путин подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 30 тыс. рублей штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины.

    С 1 октября 2023 года неявка в военкомат повлечет наложение штрафа от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, ранее размер штрафа составлял от 500 рублей до 3 тыс. рублей. Кроме того, штраф за неподачу списков на учет в военкомат увеличен до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 350 тыс. до 400 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Также Путин подписал закон, который вводит административные штрафы за несвоевременное оповещение или обеспечение явки тех, кто подлежит мобилизации, а также за отказ от содействия этому процессу. Для должностных лиц он составит 60–80 тыс. рублей, а для юридических лиц – 400–500 тыс. рублей.

    Такие же штрафы вводятся для тех, кто не обеспечил поставку техники согласно своим обязанностям, в соответствии с планами мобилизации на сборные пункты и в военные части.

    Коментарии (5)
    31 июля 2023, 16:23
    Иностранцам запретили владеть контрольным пакетом в российских новостных агрегаторах

    Путин подписал закон о запрете иностранцам владеть долей более 50 % в российских новостных агрегаторах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому будет ограничена доля иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России, более 50% акций в них должны принадлежать гражданам РФ.

    Ограничения вводят для «предотвращения угрозы общественному порядку в России», передает РИА «Новости».    

    Теперь владельцы новостных агрегаторов должны привести свои учредительные документы в соответствии с законом, но не позднее шести месяцев. Если требование не будет выполнено, тогда доступ на территории РФ к этим сервисам будет ограничен.

    Владельцем новостного агрегатора может быть гражданин России, не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо.

    Коментарии (2)
    31 июля 2023, 14:45
    Путин установил единую ставку НДФЛ для работающих из-за границы россиян

    Путин установил единую ставку НДФЛ в 13-15% для работающих из-за границы россиян

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единую ставку НДФЛ в 13-15% для сотрудников, работающих на отечественные организации дистанционно как в России, так и за границей.

    Речь идет о сотрудниках российских компаний, работающих удаленно вне зависимости от наличия статуса налогового резидента, пишет «Российская газета».

    В отношении штатных сотрудников новые нормы вступят в силу с 2024 года, а для фрилансеров – с 2025 года. Для доходов свыше 5 млн рублей в год ставка составит 15%, для всех остальных будет действовать обычная ставка.

    Поправки упростят механизм администрирования налога для налоговых агентов, пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов.

    Коментарии (0)
    31 июля 2023, 21:11
    Путин поручил продлить навигацию между Каспийским и Азовским морями
    Путин поручил продлить навигацию между Каспийским и Азовским морями
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить навигацию на направлении Каспий – Азов через Волго-Донской судоходный канал.

    Поручение продлить навигацию между Каспийским и Азовским морями было дано для увеличения пропускной способности на Азово-Черноморском направлении, определив объемы и источники финансирования этих мероприятий, следует из поручения на сайте Кремля.

    Ранее Путин поручил выделить средства на строительство не менее 200 пассажирских судов.

    До этого Путин предложил расширить программу выпуска отечественных речных судов и поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок не только между регионами, но и между соседними населенными пунктами страны и внутри городов.

    Коментарии (0)
    2 августа 2023, 13:45
    Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку
    Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Турецкий президент Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил зерновую сделку и заверил, что Анкара продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы, сообщает канцелярия турецкого лидера.

    Эрдоган назвал черноморскую инициативу «мостом мира» и отметил, что приостановка зерновой сделки не пойдет никому на пользу. Турецкий лидер также отметил, что стоимость зерна после приостановки зерновой сделки выросла на 15%, а во время ее реализации снизились на 23%, передает ТАСС.

    Кроме того, Эрдоган и Путин договорились о визите президента России в республику. Дата визита пока не уточняется.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но эта сделка должна быть реализована в части, касающейся России.

    Коментарии (6)
    1 августа 2023, 15:29
    Эксперты прокомментировали подписанные Путиным новые законы

    Tекст: Алина Власенко

    Эксперты прокомментировали подписанные президентом России Владимиром Путиным законы о запрете регистрации на отечественных сайтах с помощью иностранной электронной почты и регулировании рекомендательных алгоритмов.

    Управляющий партнер СМЕНА (Группа AIC), генеральный директор студии lab.AG Артем Геллер назвал разумным закон запрещающий регистрацию на отечественных сайтах с помощью иностранной электронной почты. «Если мы говорим об аутентификации с использованием электронной почты, абсолютно разумно выбирать e-mail, созданный на отечественном сервисе. Ведь сложно представить, что тот же Яндекс внезапно прекратит работу в России, чего нельзя сказать об иностранных сервисах. А терять доступ к важному аккаунту из-за такого очень не хочется», – заявил Геллер.

    В то же время он отметил, что на большинстве российских ресурсов электронная почта давно не приоритетный способ авторизации, а где-то и вовсе является лишь дополнительной добровольной опцией. «Пользователям привычнее и комфортнее использовать номер телефона. С его помощью осуществляется упрощенный доступ и в соцсети, и в банковские приложения, и в сервисы такси. Входить через «Госуслуги» тоже очень удобно: так можно иметь централизованный, но надежный механизм аутентификации. Биометрия пока непривычна для многих, однако очевидно, что за ней будущее», – считает эксперт.

    «Успокою тех, кто переживает, что придется менять данные для входа на всех сайтах и во всех приложениях: закон не имеет обратной силы. Если вы уже зарегистрированы с помощью иностранного e-mail и не хотите ничего менять, можете расслабиться и оставить старую почту», – добавил Геллер.

    Тем временем декан факультета права НИУ «Высшая школа экономики» Вадим Виноградов, комментируя закон о регулировании рекомендательных алгоритмов, назвал регуляторику рекомендательных сервисов важным шагом, который тщательно прорабатывался долгое время как с экспертным сообществом, так и с юристами. «Более того, контроль за распространение фейков и деструктивного контента с помощью таких технологий, на мой взгляд просто необходим», – добавил Виноградов.

    Он отметил, что закон о рекомендательных алгоритмах позволит также сделать процедуру выбора контента более прозрачной и понятной для самого пользователя. Это очень важно, так как дает реальную свободу выбора и пресекает различного рода манипуляции.

    Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, комментируя закон, повышающий ответственность владельцев соцсетей за нарушение установленных законом обязанностей, указал, что инициатива в первую очередь направлена на владельцев соцсетей, которые уже неоднократно игнорировали законодательство России. «Иностранные ИТ-компании вообще регулярно не выполняют предписаниями Роскомнадзора, предпочитая только получать деньги с российской аудитории, а не тратить средства на модерацию и обеспечение комфортной онлайн-среды», – отметил Кирьянов.

    Комментируя закон об ограничении доли в капитале новостных агрегаторов, которой могут владеть иностранные лица, первый заместитель председателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что обстановка в информационном поле довольно непростая. «Это связано с общей нестабильностью во взаимоотношениях между государствами. В таких условиях самый надежный способ защитить медиасреду от наплыва фейков с одной стороны и повальной цензуры с другой стороны — сократить участие в создании новостного контента сил, преследующих свои политические интересы. Новости должны быть свободными от агрессивной пропаганды, но наши «друзья» из некоторых стран этого не понимают. А должны понимать», – указал Малькевич.

    По его словам, россиянам не нужны навязанные смыслы, спрятанные в оболочку объективности. «Еще не хватало давать зарубежным агентам площадки, где они смогут диктовать нам повестку», – добавил он.

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    В США возмутились тем, что уже второе международное рейтинговое агентство посмело снизить их суверенный рейтинг. В прошлый раз осмелело S&P, теперь – Fitch. В реальности финансовые показатели американской экономики уже давно не соответствуют высшему рейтингу, но Fitch только сейчас решилось исправить несправедливость. Что же заставило рейтинговое агентство наконец посмотреть правде в глаза и признать очевидное? Подробности

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    Польша начала воспитывать Зеленского

    Между Польшей и Украиной вновь обострились противоречия. Варшава вслед за Лондоном потребовала от офиса Зеленского благодарности за оказываемую помощь. Однако в Киеве, судя по всему, говорить спасибо толком не планируют. Готова ли Польша и дальше терпеть хамство? И как в дальнейшем может развиваться конфликт двух стран и народов, которые исторически являются антагонистами? Подробности

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    Белгородская область получила новую защиту от украинского террора

    В Белгородской области впервые раздали боевое оружие местным отрядам самообороны. К вооружению народных дружин все готово и в Курской области. Какие задачи смогут выполнять дружины и почему их вооружение в России сильно отличается от того, что происходило с теробороной на Украине? Подробности

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    Почему на митингах в Африке появились российские флаги

    Череда антифранцузских переворотов в странах Африки поставила вопрос о том, как устроены эти государства и как Россия могла бы воспользоваться происходящим. Видеоролики показывают российские флаги в руках бунтующих и лозунги «Abas la France! Vive Poutine!» Но есть ли настоящие причины впадать в эйфорию от призывов новых руководителей этих африканских стран «русские, придите!»? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Кто в Африке не любит Россию

      Хотя саммит Россия – Африка стал значительным событием мировой политики, некоторые страны Черного континента его бойкотировали. Среди них – Нигер, где с тех пор уже сменилась власть, и теперь митингуют под российскими флагами. Но отдельные важные страны Африки по-прежнему ориентируются на Запад и уязвимы перед его антироссийскими кознями.

    • В США намекнули на смерть Зеленского

      Влиятельное американское издание Politico решило пофантазировать, как будет развиваться конфликт на Украине в случае смерти президента Владимира Зеленского. Там пришли к выводу, что конфликт продолжится, а руководить государством будет некий «союз четырех». Кто эти четверо? И с чего вдруг такие материалы?

    • Геронтократия в США

      С каждым месяцем становится все более очевидным одряхление ключевых игроков американской политической системы. Проблема не только в президенте Джо Байдене, чье поведение является предметом постоянных источников шуток и опасений. Проблема и в альтернативе в лице Республиканской партии: среди американских консерваторов тоже заправляют «динозавры».

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