Беспилотники ВСУ атаковали Дом детского творчества в Запорожской области

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА атаковали здание Дома детского творчества в городе Каменка-Днепровская

Tекст: Антон Антонов

В учреждении велась подготовка к новому учебному году. Сотрудникам и посетителям пришлось укрыться в подвальном помещении. Произошло не менее семи взрывов. Один из БПЛА взорвался, угодив в соседнее здание. Позднее из бомбоубежища, расположенного в подвале, эвакуировали 27 человек, передает ТАСС.

При этом четыре автобуса с детьми, которые ехали из оздоровительных лагерей Крыма, «едва не попали под атаку» – детей «спасли слаженные действия водителей автобусов и сотрудников сопровождения, поддержанные военными и полицией». Автобусы «сопроводили в другое место высадки», сообщили в оперативных службах.

Напомним, Министерство обороны России сообщало, что за сутки уничтожены 27 украинских беспилотников у поселков Шипиловка, Софиевка, Житловка, Залиман и города Кременная (ЛНР), у Кирилловки, Зайцево (ДНР), у Мирного и Нестерянки (Запорожская область).