Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.2 комментария
Медицинские батальоны получили новое оборудование
«Общероссийский Народный фронт» привез в медбатальоны оборудование, которое закупили на средства неравнодушных жителей России по сборам «Военным медикам» проекта «Все для победы».
От россиян поступило почти 44 тыс. переводов на сумму 73 млн рублей. На эту сумму военным врачам было оперативно закуплено и доставлено все необходимое, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Воинским подразделениям на передовую привезли портативные рентген-аппараты и стоматологические установки, аппараты УЗИ и ИВЛ, портативные дефибрилляторы, медицинские рюкзаки санитара и врача, квадроциклы с прицепом для эвакуации раненых с поле боя и многое другое.
«По всей линии фронта врачи, санитары, фельдшеры ежедневно спасают жизни бойцов. И «Народный фронт», конечно, не мог остаться в стороне. Вместе с десятками тысяч людей по всей стране мы собрали средства, чтобы отправить ребятам то, что они просили: это и квадроциклы с эвакуационными тележками, портативные рентген-аппараты, УЗИ-аппараты и многое другое, что нужно ребятам для их непростой работы. Огромное спасибо всем людям, кто принял участие в этом сборе и дал нам возможность помогать военным медикам», – сказал руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.
Хирург и представитель ОНФ Бадма Башанкаев заявил, что все сборы основаны на запросах военврачей.
«Это оборудование нам необходимо, оно позволяет оказывать медицинскую помощь в полном объеме прямо на линии боевого соприкосновения. Если мы качественно оказываем на первом этапе медицинскую помощь, то спасаем ребят», – сказал военный врач с позывным «Жгут».
Хирург, вертебролог, ортопед, травматолог Борис Сычеников не первый раз приезжает на новые территории.
Он заявил, что военврачам необходимо возвращать бойцов в строй, возвращать их в семьи здоровыми, сохранить им жизнь.
«Наша работа – помогать людям, и поскольку здесь наша помощь более актуальна, мы оставляем свои мирные лечебные учреждения и приезжаем сюда, где мы нужны больше всего», – заключил он.