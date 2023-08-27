Стало известно о переносе в Японию мощностей крупнейших производителей вооружения

СМИ: Крупнейшие производители оружия перемещают мощности в Японию

Tекст: Ольга Иванова

Издание связывает это с тем, что Токио готовится резко увеличить расходы на оборону, передает РИА «Новости».

Среди производителей вооружения издание называет британскую компанию BAE Systems, она к концу этого года передаст функции надзора за своими операциями в Азии из Малайзии в Японию, и американскую компания Lockheed Martin, которая уже перенесла свою азиатскую штаб-квартиру из Сингапура в Японию.

Также французская компания Thales объединилась с японской Mitsubishi в разработке и производстве миноискателей.

В начале августа СМИ писали, что министерство обороны Японии может запросить оборонный бюджет в размере рекордных 7 триллионов иен (48,92 млрд долларов).

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Япония назвала Россию страной, которая представляет непосредственную угрозу Европе. Об этом говорится в докладе Минобороны «Белая книга». Авторы особо отмечают сближение России и Китая. В Токио считают эти действия «демонстрацией силы против Японии». Однако в экспертной среде указывают, что ускоренная милитаризация Японии представляет серьезную угрозу не только для России.

В частности, Япония создает потенциальные угрозы безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона. Она не только проводит провокационные учения совместно с американцами, но претендует на российские Курилы и враждебно относится к Китаю. Кроме того, Токио лидирует в вопросе ввода санкций и начала поставки техники для украинских войск.



