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    Михаил Котов Михаил Котов Русской миссии на Луне нужен второй шанс

    Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Европу сохраняет рабский менталитет

    Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.

    24 комментария
    Михаил Диунов Михаил Диунов Канонизация Суворова станет предметом ожесточенных споров

    Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.

    49 комментариев
    27 августа 2023, 15:29

    Норвежские СМИ: Бывалые солдаты ВСУ сходят с ума на поле боя

    Tекст: Ольга Иванова

    В ВСУ разочаровались в контрнаступлении и не верят в победу, бывалые солдаты сходят с ума на поле боя, а погибших бойцов некому заменить, передает норвежское издание Aftenposten.

    Как рассказал изданию фронтовой врач, он не видит в ближайшем будущем никакой победы. Собеседник издания задался вопросом, кто заменит тех, кто умрет в ближайшие несколько месяцев, передает Lenta.ru.

    Кроме того, командир роты ВСУ с позывным Шрам также заявил, что бывалые солдаты сходят с ума на поле боя.

    Напомним, украинские вооруженные силы несут колоссальные потери, которые вынуждают военнослужащих сдаваться в плен, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    26 августа 2023, 20:45
    В США предсказали сдачу Харькова украинскими войсками без боя

    Бывший американский военный разведчик Риттер предрек ВСУ сдачу Харькова без боя

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут бороться за Харьков и оставят город в случае наступления российских войск, выразил мнение бывший американский военный разведчик Скотт Риттер.

    Американец предположил в эфире U.S. Tour of Duty, что украинцы не станут превращать Харьков в крепость и сдадут город без боя. По мнению Риттера, когда украинская линия обороны падет, ВСУ сразу отступят на другой берег Днепра, передает РИА «Новости».

    При этом бывший американский военный разведчик добавил, что наиболее вероятным сценарием будет крах ВСУ из-за больших потерь при контрнаступлении, причем крах этот, по его мнению, произойдет еще до того, как Россия подойдет к Харькову.

    Накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о прибытии в Харьков колонны техники инженерных войск ВСУ для форсирования водных преград.

    В прошлую пятницу Риттер заявил, что Украина может потерпеть стратегическое поражение уже к концу лета или в начале осени, так как российские войска подходят к Купянску, а в дальнейшем Украина, по его мнению, может потерять контроль и над Харьковом.

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    26 августа 2023, 22:39
    Экс-агент ЦРУ предсказал судьбу элитной 82-й бригады ВСУ

    Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина скоро потеряет элитную 82-ю бригаду

    Экс-агент ЦРУ предсказал судьбу элитной 82-й бригады ВСУ
    @ Madeleine Kelly/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы нанесли сокрушающий удар по вооруженным силам Украины, которые вскоре потеряют элитную 82-ую десантно-штурмовую бригаду, недавно введенную в бой, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works напомнил, что про 82-ую бригаду ВСУ говорили, что она «обладает невероятной силой», а также что она «преподаст русским урок», передает РИА «Новости».

    Однако украинские военные не только не смогли пробить российскую линию обороны, но и потеряли танки и БМП, поставленные Западом, отметил эксперт.

    Украинское контрнаступление зашло в тупик, это доказывают огромные потери ВСУ, заключил Джонсон.

    Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что 82-я бригада ВСУ «нарвалась» на южном участке фронта на прекрасно укрепленную российскую «цитадель», что привело к большим потерям украинской стороны.

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    26 августа 2023, 19:47
    Премьер Канады призвал G7 не позволить победить России

    Премьер Канады Трюдо: Страны G7 не должны позволить России победить

    Tекст: Вера Басилая

    Страны G7 готовы поддерживать боевые действия на Украине сколько угодно, нельзя позволить России победить, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

    По словам канадского премьера, лидеры стран G7 понимают, что боевые действия на Украине затянутся, но намерены поддерживать их сколько угодно, потому что не могут позволить России победить, передает Sputnik Ближнее зарубежье.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что желание Запада нанести Москве стратегическое поражение вынуждает Россию работать не на дипломатическом поле, а на поле боя.

    Коментарии (45)
    27 августа 2023, 01:26
    В США заявили о трагическом положении солдат ВСУ

    Полковник Макгрегор: Солдаты ВСУ сдаются в плен из-за отчаянного положения

    В США заявили о трагическом положении солдат ВСУ
    @ Oleksandr Rupeta/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские вооруженные силы несут колоссальные потери, которые вынуждают военнослужащих сдаваться в плен, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью London Real отметил, что случаи дезертирства в рядах ВСУ участились. По его словам, на Западе об этом стараются не говорить, однако речь идет о целых взводах и ротах.

    Положение украинских солдат бывший советник шефа Пентагона назвал трагическим, отметив, что понимание этого есть и у самих военнослужащих на передовой. Командиры ВСУ принимают решение о сдаче в плен, поскольку только это позволяет им спасти раненых, которых киевское руководство отказывается эвакуировать с фронта, передает РИА «Новости».

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов.

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    26 августа 2023, 18:56
    Эксперт предупредил о дефиците электроэнергии на Украине зимой

    Украинский эксперт Прокип предупредил о дефиците электроэнергии на Украине зимой из-за роста цен на энергетику в Европе

    Эксперт предупредил о дефиците электроэнергии на Украине зимой
    @ Mykola Tys/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Рост цен на энергетику в Европе предстоящей зимой грозит Украине снижением импорта, возместить который не удается из-за низких мощностей национальной энергосистемы, предупредил аналитик украинского института будущего Андриан Прокип.

    Эксперт констатировал, что в энергосистеме Украины наблюдается существенный дефицит мощностей из-за проведения ремонтной кампании, к тому же есть риски дефицита мощностей зимой в случае существенных холодов и роста потребления. Он также отметил, что на данный момент неизвестно, какой будет ценовая конъюнктура в Европе зимой. Эксперт подчеркнул, что именно это будет определять возможность импорта Украиной электроэнергии при существующих ценовых ограничениях на рынке, передает РИА «Новости».

    «Как говорят в народе: «Где тонко, там и рвется». Вот слишком тонко уже становится, зимой может и порваться», – написал Прокип на странице в социальной сети.

    Напомним, в среду Украине пришлось импортировать электричество из Румынии и Польши для покрытия дефицита в энергосистеме страны.

    При этом во вторник биржевые цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тыс. кубов. В прошлый четверг Украина объявила об отказе от переговоров с Россией о транзите газа в Европу. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, когда в газовых отношениях России с ЕС будет поставлена точка.

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    26 августа 2023, 18:21
    ВСУ потеряли над Житомирской областью трех летчиков в столкновении двух Л-39

    В ВСУ сообщили о потере трех летчиков в столкновении над Житомирской областью двух учебно-боевых самолетов Л-39

    Tекст: Антон Никитин

    В результате столкновения двух учебно-боевых самолетов Л-39 в Житомирской области на северо-западе Украины погибли три летчика, сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

    Как сообщается в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ, авиакатастрофа произошла в пятницу, 25 августа. При этом утверждается, что все трое пилотов погибли «во время выполнения боевого задания». В сообщении также говорится, что среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным Джус.

    Ранее украинские СМИ сообщали о столкновении над Житомирской областью двух украинских истребителей МиГ-29, в результате которого погиб летчик с позывным Джус.

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    27 августа 2023, 06:23
    Взрывы прогремели под Киевом

    Tекст: Ольга Никитина

    Взрывы прозвучали в ночь на воскресенье, 27 августа, недалеко от окраин украинской столицы, об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

    Там сообщили о срабатывании системы противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах в Ивано-Франковской области на западе Украины.

    Воздушная тревога в настоящее время действует по всей Украине.

    Ранее поступили сообщения о взрывах в Черкасской и Кировоградской областях Украины.

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    26 августа 2023, 17:22
    В США заявили о скором взятии российской армией Купянска

    Экс-разведчик Риттер: Киев скоро потеряет контроль над Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия больше не способна проводить наступательные операции и не может удержать оборону возле Купянска, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Dialogue works.

    Он полагает, что уже можно говорить о полном поражении Киева, потому что ВСУ находятся на грани краха: несут огромные потери среди личного состава, поставленная техника не поможет им на поле боя, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по словам офицера, ВСУ не могут пробить линию обороны России, и вынуждены отступать.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за сутки в ходе активных действий на купянском направлении улучшили положение по переднему краю и отразили пять атак штурмовых отрядов ВСУ.

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    26 августа 2023, 21:20
    Кадыров заявил об огромных потерях четвертой штурмовой бригады нацгвардии ВСУ

    Глава Чечни Кадыров: Четвертая штурмовая бригада нацгвардии ВСУ потеряла 80% личного состава

    Tекст: Вера Басилая

    Только 20-25% состава четвертой штурмовой бригады нацгвардии Украины, воевавшей на Клещеевском направлении, остались в живых, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что пленные, которые в составе 4-й штурмовой бригады нацгвардии Украины воевали на Клещеевском направлении, рассказали, что их подразделение потеряло в боях огромное количество живой силы и сейчас насчитывает только 20-25% личного состава.

    Ранее в Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 125 украинских военных и польская САУ Krab.

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    26 августа 2023, 16:39
    В НАТО убедили Украину изменить план наступления

    Guardian: Генералы НАТО могли убедить Украину изменить стратегию наступления

    Tекст: Вера Басилая

    Генералы НАТО могли убедить Украину изменить стратегию из-за замедлившегося прогресса контрнаступления и сосредоточиться на одном направлении, сообщила The Guardian.

    Издание пишет, что на прошлой неделе командующий силами США в Европе генерал Кристофер Каволи и британский адмирал Энтони Радакин встретились с главкомом ВСУ Валерием Залужным на польско-украинской границе. Они обсуждали планы боевых действий на предстоящую зиму, и долгосрочную стратегию наступления, а также способы ускорить контрнаступление Украины, передает РИА «Новости».

    По данным источника, результате встречи ВСУ изменили свою стратегию, сосредоточив усилия лишь на запорожском направлении.

    По информации New York Times, США могли убедить Украину не распылять силы между южным и восточным фронтом.

    Ранее Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден может подтолкнуть Киев к переговорам во время предвыборной кампании в следующем году из-за отсутствия успехов на поле боя.

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    26 августа 2023, 19:22
    На Украине предупредили об угрозе потери контроля над Харьковом

    Экс-советник Кучмы Соскин: На фронте для ВСУ сложилась тупиковая ситуация

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины не могут противостоять наступлению Вооруженных сил Российской Федерации, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

    Судя по линии фронта никакое контрнаступление ВСУ не ведет, есть огромная угроза потери Купянска, Харькова, то же самое происходит в Марьинке, Лимане, Авдеевке и так далее, заявил Соскин, передает РИА «Новости».

    Соскин считает, что для ВСУ на фронте складывается тупиковая ситуация, а российская линия обороны неприступна для украинской армии.

    Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия скоро возьмет Купянск.

    В Минобороны сообщили, что российские военные за сутки в ходе активных действий на купянском направлении улучшили положение по переднему краю и отразили пять атак штурмовых отрядов ВСУ.

    Коментарии (3)
    27 августа 2023, 04:50
    Американский дипломат назвал единственно возможный вариант для Украины

    Дипломат Джатрас: Единственно возможное будущее Украины – то, при котором условия диктует Россия

    Tекст: Ольга Никитина

    Только Россия способна обеспечить стабильность и безопасность в мире и на Украине, заявил бывший старший советник по внешней политике республиканского руководства Сената США, американский дипломат Джим Джатрас.

    Джатрас в эфире «Соловьев Live» заявил, что единственно возможное будущее для Украины – это то, при котором условия диктуются Россией.

    По его словам, западные политики иррациональны, они убеждены в собственной правоте по всем вопросам, а своих оппонентов считают «недочеловеками». Американский дипломат отметил, что их словам доверять нельзя, как невозможно положиться ни на какое соглашение с ними, передает РИА «Новости».

    Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украине придется подписать капитуляцию, как это сделала Япония по итогам Второй мировой войны.

    Коментарии (3)
    27 августа 2023, 06:56
    В США рассказали о новой возможности для дружбы с Россией

    Экс-советник Буша: Россия и США могут сблизиться после украинского конфликта

    Tекст: Ольга Никитина

    После окончания острой фазы конфликта на Украине Россия и США смогли бы наладить отношения, заявил бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм.

    Грэм в статье для Nation написал, что сейчас перевод отношений Москвы и Вашингтона в конструктивное русло кажется задачей невыполнимой, однако так будет продолжаться до тех пор, пока украинский конфликт находится в острой фазе. Как только этот этап пройдет, для России и США «может появиться новая возможность», передает ТАСС текст публикации.

    По словам автора, Соединенным Штатам следует извлечь уроки из ошибочных усилий администрации Буша, направленных на противодействие влиянию Москвы на постсоветском пространстве.

    Вашингтон, считает Грэм, мог бы разрядить недружественные отношения с Россией, перейдя к открытой поддержке «некоторой формы нейтралитета» Украины. Кроме того, он призывает США способствовать продуктивным экономическим связям между Киевом, Европой и Москвой.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что от российско-американских отношений «остались какие-то крохи», но и им нанесен урон из-за поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Украине.

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    26 августа 2023, 16:02
    В ЕГЭ по истории в 2024 году включили задания про СВО и новые регионы России

    В ЕГЭ по истории в 2024 году включены задания про СВО на Украине и присоединение новых регионов к России

    В ЕГЭ по истории в 2024 году включили задания про СВО и новые регионы России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    В единый государственный экзамен по истории в 2024 году включены задания, связанные со специальной военной операцией (СВО) на Украине и присоединением новых регионов РФ, следует из проекта демонстрационного варианта экзамена, опубликованного Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ).

    В демонстрационном варианте ЕГЭ по истории на 2024 год в одном из заданий выпускнику необходимо установить соответствие между событиями и их участниками. В числе событий приводится СВО, а в числе участников – командир артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР, гвардии полковник Ольга Качура, погибшая летом 2022 года под артобстрелом на трассе Горловка – Ясиноватая, передает ТАСС.

    В другом задании выпускнику предлагается расположить в хронологическом порядке исторические события, среди которых подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

    Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что задания по СВО и новым территориям России будут включены в ЕГЭ после того, как новые учебники появятся во всех российских школах.

    Напомним, в начале августа помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский рассказал о включении специальной военной операцией (СВО) на Украине в учебник истории.

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    26 августа 2023, 19:32
    Мощный взрыв произошел в украинском Краматорске

    Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Краматорске

    Tекст: Вера Басилая

    Мощный взрыв прогремел в подконтрольном Украине городе Краматорске, есть задымление, сообщили украинские СМИ.

    Издание Страна.ua пишет, что источники сообщили о мощных взрывах в Краматорске, после чего на месте происшествия поднялся дым, передает РИА «Новости».

    Между тем,  на подконтрольной Украине территории ДНР объявили воздушную тревогу.

    Ранее ВС России уничтожили украинский пункт управления РЭБ под Краматорском.

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