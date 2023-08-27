Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.5 комментариев
Норвежские СМИ: Бывалые солдаты ВСУ сходят с ума на поле боя
В ВСУ разочаровались в контрнаступлении и не верят в победу, бывалые солдаты сходят с ума на поле боя, а погибших бойцов некому заменить, передает норвежское издание Aftenposten.
Как рассказал изданию фронтовой врач, он не видит в ближайшем будущем никакой победы. Собеседник издания задался вопросом, кто заменит тех, кто умрет в ближайшие несколько месяцев, передает Lenta.ru.
Кроме того, командир роты ВСУ с позывным Шрам также заявил, что бывалые солдаты сходят с ума на поле боя.
Напомним, украинские вооруженные силы несут колоссальные потери, которые вынуждают военнослужащих сдаваться в плен, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.