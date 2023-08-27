В США заявили о трагическом положении солдат ВСУ

Полковник Макгрегор: Солдаты ВСУ сдаются в плен из-за отчаянного положения

Tекст: Ольга Никитина

Макгрегор в интервью London Real отметил, что случаи дезертирства в рядах ВСУ участились. По его словам, на Западе об этом стараются не говорить, однако речь идет о целых взводах и ротах.

Положение украинских солдат бывший советник шефа Пентагона назвал трагическим, отметив, что понимание этого есть и у самих военнослужащих на передовой. Командиры ВСУ принимают решение о сдаче в плен, поскольку только это позволяет им спасти раненых, которых киевское руководство отказывается эвакуировать с фронта, передает РИА «Новости».

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов.