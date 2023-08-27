Лавров заявил о позиции расширенной БРИКС в международных отношениях

Лавров заявил, что позиции расширенной БРИКС в G20 укрепятся

Tекст: Валентина Григоренко

Фрагмент интервью Лаврова для программы «Москва. Кремль. Путин» опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Министр, отвечая на вопрос, не становится ли расширяющаяся БРИКС альтернативой G20, отметил, что позиции уже расширенного БРИКС в «двадцатке» укрепятся, потому что и Саудовская Аравия здесь, и Аргентина.

По его словам, формальное деление G20 на «семерку плюс» и «БРИКС плюс» – оно сейчас уже обретает практические черты. Лавров указал, что Россия будет координировать все подходы с новыми членами и в ООН, и в «двадцатке» и на других международных площадках.

Напомним, в БРИКС решено принять Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Они войдут в состав блока с 1 января 2024 года. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как новые участники организации усилят Россию.