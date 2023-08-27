Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.0 комментариев
Курсанты донецкого военного училища приняли присягу
Курсанты донецкого военного училища приняли присягу в Мариуполе
Курсанты первого курса Донецкого высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) приняли военную присягу, передает источник с места событий.
Мероприятие прошло в Мариуполе около памятника освободителям Донбасса.
Как заявил на церемонии представитель командования училища, к присяге приведено 94 курсанта, а из поступивших в училище более 50 курсантов проявили себя, выполняя задачи в ходе СВО, более 10 получили высокие государственные награды, передает РИА «Новости».
ДВОКУ было создано указом главы ДНР Александра Захарченко на базе Донецкого высшего военно-политического училища инженерных войск и войск связи им. Генерала армии Епишева (ДВВПУ), учрежденного в Донецке в 1967 году.