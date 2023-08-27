Футболист «Ахмата» Конате получил российский паспорт

Tекст: Валентина Григоренко

В пресс-службе выразили поздравления Конате с получением гражданства России. В сообщении говорится, что его жена Кристина является уроженкой Сибири, а также у футболиста есть семимесячная дочка Ясмина, передает ТАСС.

Конате родился в Кот-д’Ивуаре, выступает за сборную Буркина-Фасо.

Конате 25 лет, он играет за «Ахмат» с 2021 года. Всего он провел за команду 63 матча, в которых отметился 23 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Он также выступал за подмосковные «Химки», «Тамбов», армянский «Пюник», белорусский «Гомель», казахстанский «Кайрат», латвийский «Бабите», екатеринбургский «Урал», молдавский «Саксан» и ивуарийский «Денгеле». За сборную Буркина-Фасо Конате сыграл в 16 встречах и забил 2 мяча.

Ранее сообщалось, что чешский нападающий Остап Сафин, находящийся на просмотре в тольяттинском клубе КХЛ «Лада», получил российский паспорт.