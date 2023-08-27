Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.0 комментариев
Футболист «Ахмата» Конате получил российский паспорт
Нападающий футбольного клуба «Ахмат» Мохамед Конате стал гражданином России, сообщила пресс-служба клуба.
В пресс-службе выразили поздравления Конате с получением гражданства России. В сообщении говорится, что его жена Кристина является уроженкой Сибири, а также у футболиста есть семимесячная дочка Ясмина, передает ТАСС.
Конате родился в Кот-д’Ивуаре, выступает за сборную Буркина-Фасо.
Конате 25 лет, он играет за «Ахмат» с 2021 года. Всего он провел за команду 63 матча, в которых отметился 23 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Он также выступал за подмосковные «Химки», «Тамбов», армянский «Пюник», белорусский «Гомель», казахстанский «Кайрат», латвийский «Бабите», екатеринбургский «Урал», молдавский «Саксан» и ивуарийский «Денгеле». За сборную Буркина-Фасо Конате сыграл в 16 встречах и забил 2 мяча.
Ранее сообщалось, что чешский нападающий Остап Сафин, находящийся на просмотре в тольяттинском клубе КХЛ «Лада», получил российский паспорт.